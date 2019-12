Pronostici Bundesliga: Francoforte-Colonia, Friburgo-Bayern Monaco e Wolfsburg-Schalke del 18 dicembre 2019

Il turno infrasettimanale di Bundesliga valido per la 16esima giornata si chiude questa, con in campo anche il Bayern Monaco, a sorpresa quinto in campionato a -7 punti dalla capolista Lipsia.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Bundesliga del 18 dicembre 2019.

18.12 20:30 Francoforte-Colonia

Il Colonia dopo la vittoria centrata contro il Leverkusen, cerca il bis contro il Francoforte, per raccogliere altri tre punti scaccia crisi, dato che oggi sono penultimi con 11 punti, a -3 dalla zona salvezza. I padroni di casa sono invece 12esimi con 18 punti e non vincono però da cinque partite.

Pronostico Under 2,5: @2.25 Eurobet @2.30 Snai @2.35 Betfair

Il Friburgo sesto con 25 punti ospita un Bayern Monaco che si trova al quinto posto con 27 punti. I bavaresi sono a sette punti dal primo posto e ad un solo punto dal quarto posto che vale la Champions.

Pronostico Under 3,5: @3.55 Eurobet @3.65 Snai @3.80 Betfair

Sfida non facile nemmeno per lo Schalke, che è ospite del Wolfsburg, nono con 23 punti e che nell’ultima partita ha battuto per 2-1 in casa il Monchengladbach secondo in classifica.

Pronostico Under 2,5: @1.80 Eurobet @1.77 Snai @1.86 Betfair

Seguici ogni giorno anche su TELEGRAM al canale del PRESIDENTE CALCIO dove ricevi quotidianamente le migliori scommesse in singola, doppia, triplicazioni, multiple e sistemi sul calcio italiano e da tutto il mondo.