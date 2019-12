Pronostici Bundesliga: Hoffenheim-Borussia Dortmund, Paderborn-Francoforte e partite della 17° giornata in Germania dal 20 al 22 dicembre 2019

Dopo il turno infrasettimanale, la Bundesliga torna in campo per l’ultima giornata prima della consueta sosta invernale. Lipsia agganciato in vetta dal Gladbach, mentre si rifà sotto il Bayern, ora a -4.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio prendendo come riferimento le quote SportPesa e Betway.

Analisi e Pronostici 17a Giornata Bundesliga

Hoffenheim-Dortmund: Hoffenheim tornato alla vittoria dopo quattro partite e ora nono, a -6 dal quarto posto. Gialloneri che hanno perso una grande occasione contro il Lipsia, soprattutto a causa di errori individuali. (Gol/Gol+Over 2.5 @1.72)

Bayern-Wolfsburg: bavaresi vittoriosi a Friburgo nell’infrasettimanale, ma da un mese non mantengono la porta inviolata. Ospiti molto altalenanti, nonostante, al momento, dispongano della miglior difesa del torneo (Gol/Gol @1.95)

Colonia-Brema: due vittorie consecutive hanno riportato il Colonia fuori dalla zona retrocessione. Ospiti che invece sono stati risucchiati con tre sconfitte consecutive e soprattutto 12 reti subite. 40 in totale (Over 2.5 @1.57)

Mainz-Leverkusen: non ci si annoia mai con il Mainz, reduce dal 5-0 sul campo del Brema. Leverkusen che deve risollevarsi dopo due sconfitte consecutive che l’hanno allontanato dai piani alti (Gol/Gol @1.44)

Lipsia-Augusta: gli ospiti non perdono dal 3 novembre, che è anche l’unica sconfitta negli ultimi due mesi e mezzo. Per la capolista una partita da non sottovalutare, nonostante le quote estremamente sbilanciate (Over 2.5 @1.36)

Schalke-Friburgo: quinta contro sesta, ma ospiti reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro. Schalke che nelle ultime uscite si è dimostrato, invece, parecchio solido. (Under 3.5 @1.44)

Herta-Gladbach: ospiti che vorranno chiudere il girone d’andata in vetta. Per farlo, dovranno battere una squadra che ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 partite (Over 2.5 @1.61)

Dusseldorf-Union Berlino: padroni di casa senza vittorie da un mese e mezzo e reduci da tre sconfitte consecutive. Ospiti che hanno conquistato solo 5 punti lontano da Berlino. Proviamo qui la quota di giornata (1 @2.70)

Paderborn-Francoforte: dopo il 5-1 sul Bayern, datato 2 novembre, il Francoforte non ha più vinto. Paderborn sempre ultimo con soli 9 punti e ben 35 reti al passivo (Over 2.5 @1.40).

