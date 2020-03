Pronostico Borussia Monchengladbach-Colonia: probabili formazioni e scommesse sul recupero della 21° giornata di Bundesliga del 11/03/2020

Mercoledì 11 marzo 2020, alle ore 18:30 in Germania, dal Borussia-Park, si gioca il recupero della 21° giornata di Bundesliga: Borussia Monchengladbach-Colonia.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento prese da Eurobet e Marathonbet.

Analisi e Pronostici Borussia Monchengladbach-Colonia

Il Borussia Monchengladbach è 5° con 46 punti, anche se arriva dalla sconfitta interna contro il Borussia Dortmund. Oggi il Monchengladbach ha in forse Benes, Traore, Mayer e Zakaria.

Buon momento invece per il Colonia che è reduce da 3 vittorie consecutive ed è salito a centro classifica, in 10° posizione con 32 punti. Oggi gli ospiti sono senza Czichos e Katterbach, in dubbio anche Clemens, Hauptmann, Kessler e Verstraete.

All'andata a Colonia arrivò la vittoria del Monchengladbach per 1-0 grazie alla rete nel primo quarto d'ora di Plea, anche se poi le occasioni non sono mancate da entrambe le parti. Per questa sfida di ritorno, con recupero infrasettimanale, considerate la COMBOBET GOL SI+OVER 2.5 @1.75 (stake 3).

