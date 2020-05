Scommesse Bundesliga: in Germania si riparte? Facciamo il punto della situazione sul campionato tedesco. E' testa a testa Bayern-Borussia ma come cambieranno le scommesse?

Gli ultimi rumors parlano del ministro dello sport tedesco favorevole alla ripresa della Bundesliga, il campionato di calcio tedesco che era stato fermato dopo 25 giornate col Bayern Monaco al comando, ma con soli 4 punti sul Borussia Dortmund. Facciamo il punto della situazione sulla Bundesliga con tante statistiche utili, e cerchiamo di capire come cambieranno le scommesse su questo campionato.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio con quote di riferimento prese da Snai e Betaland.

Bundesliga pronta alla ripresa, facciamo il punto della situazione sul campionato tedesco

Vediamo dove eravamo rimasti, facendo il punto della situazione (da un ottica di betting ovviamente) sulla Bundesliga, uno dei primi top campionati d'Europa che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe ripartire. Già ma dove eravamo rimasti e come cambieranno le scommesse da qui alla fine?

Iniziamo col dire che la lunga pausa in isolamento e senza allenamenti sarà già un problema anche a livello scommesse, così come gli stadi vuoti visto che si giocherà a porte chiuse, e bisogna valutare anche il discorso del calendario che potrebbe infittirsi per permettere di terminare la stagione di Bundesliga di cui si devono giocare ancora 9 turni.

Partiamo dalla classifica dopo 25 giornate, ovvero prima dello stop per l'emergenza Covid-19. Il Bayern Monaco era al comando, e non è una novità, ma con soli 4 punti sul Borussia Dortmund e con 5 punti sul Lipsia inoltre tallonato da Borussia Monchengladbach, Bayer Leverkusen e Schalke nella corsa alla Champions League:

Classifica Bundesliga 25° Giornata

BAYERN 55

DORTMUND 51

LEIPZIG 50

MOENCHENGLADBACH 49

LEVERKUSEN 47

SCHALKE 37

WOLFSBURG 36

FREIBURG 36

HOFFENHEIM 35

KOLN 32

UNION BERLINO 30

EINTRACHT FRANKFURT 28

HERTHA BERLIN 28

AUGSBURG 27

MAINZ 26

FORTUNA DUSSELDORF 22

WERDER BREMEN 18

PADERBORN 16

Le ultime quote antepost di cui abbiamo riscontro arrivano da bookmakers esteri che davano il Bayern Monaco comunque nettamente favorito @1.20 per la vittoria di un altro titolo, col Borussia Dortmund staccato @6, per non parlare del Lipsia @11. Con Borussia Monchengladbach @101 e Bayern Leverkusen @151 si va già nel mondo delle favole.

Passiamo alle statistiche più evidenti e importanti per le scommesse che abbiamo visto finora in Bundesliga. Le prime 25 giornate ci raccontano di un campionato tedesco in cui abbiamo visto il 43.3% di vittorie per le squadre di casa, il 34.82% di vittorie per le squadre in trasferta e un 21.88% di Pareggi, dati tutto sommato abbastanza in linea e regolari per quanto riguarda le scommesse 1X2, con un classico 1-1 che è il Risultato Esatto uscito più volte (23 per l'esattezza, ovvero nel 10.27% delle partite finora giocate in Germania).

Molto netto il dato sugli Over 2.5. Nel 66.96% delle partite di Bundesliga abbiamo visto almeno 3 gol totali, un dato molto alto, così come è alto il 59.36% di Gol Si. Insomma, prima della pausa il campionato tedesco era un torneo dove si segnava senza problemi, ma sarà la stessa cosa alla ripresa, dopo la lunga sosta, la quarantena e gli stadi vuoti?

Vediamo nel dettaglio le migliori squadre da Over e da Under. Per quanto riguarda le partite ad alti punteggi nessuno ha il rendimento del Bayern Monaco e del Borussia Dortmund che dominano anche qua, esattamente con le stesse statistiche che recitano O/U 21-4 e 4.0 gol totali di media a partita, un dato altissimo che stacca nettamente anche quello della squadra sul podio degli Over, il Mainz (O/U 19-6 con 3.5 gol totali di media).

Per quanto riguarda le partite a basso punteggio invece nessuno è come il Wolfsburg, unica squadra con un fatturato di Under superiore a quello degli Over in tutto il campionato (O/U 11-14), visto che dopo si passa a un tris di squadre (Friburgo, Schalke e Union Berlino) che sono tutte O/U 14-11. Nelle partite dei Lupi quest'anno assistiamo comunque a 2.6 gol totali di media.

Chiudiamo con un altro dato. Il Bayern Monaco è al comando ma ha già perso 2 volte sul proprio campo all'Allianz Arena (9-2-2). La miglior squadra come rendimento interno, e unica formazione ancora imbattuta sul proprio campo, è quella del Borussia Dortmund che è 9-3-0 al Signal Iduna Park. Viceversa la squadra per cui il fattore campo più che un aiuto sembra un problema è il Werder Brema con 1-2-8 sul proprio stadio, il Weserstadion. Per fortuna del Werder la squadra almeno in trasferta si assesta a centroclassifica come rendimento. La peggior formazione in trasferta è una squadra importante, il Francoforte (2-1-9).

