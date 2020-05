Pronostici Bundesliga: finalmente torna il grande calcio in Germania. Analisi e scommesse sulla 26° giornata del 16-17-18 maggio 2020

Finalmente torna il Calcio vero e dopo 2 mesi di "purgatorio" seguendo i campionati in Bielorussia, Turkmenistan, Nicaragua e Corea, torniamo a fare sul serio con la 26° giornata di Bundesliga dal 16 al 18 maggio. In questo articolo ci occupiamo solo delle partite del weekend, ma come sarà la ripartenza dopo 2 mesi di quarantena?

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio sulla 26° giornata di Bundesliga, il primo campionato serio a ripartire in Europa. Le quote di riferimento sono di Eurobet e Snai.

Bundesliga: Analisi e pronostici 26° Giornata

Il 16 maggio è il giorno del ritorno in campo della Bundesliga con le prime 5 partite della 26° giornata in contemporanea alle 15:30, seguite da Francoforte-Borussia Monchengladbach alle 18:30. Si tornerà poi in campo domenica con Colonia-Mainz alle 15:30 e con Union Berlino-Bayern Monaco alle 18:00 mentre il turno sarà chiuso dal posticipo del lunedì Werder Brema-Bayer Leverkusen. Si gioca a porte chiuse, senza tifosi, dopo 2 mesi di pausa. Le incognite anche a livello scommesse sono moltissime. Per esempio, la Bundesliga continuerà ad essere un campionato da Over come è stato nelle prime 25 giornate? Ne abbiamo parlato anche in un articolo apposito (clicca qui).

Nella nostra analisi iniziamo da sabato con Borussia Dortmund-Schalke 04 che insieme a Lipsia-Friburgo sono state le nostre selezioni per provare a raddoppiare in quota @2.06 il bonus di 5€ in regalo per i nostri utenti su Betaland (contattaci se non lo hai ancora ricevuto, la promozione è valida fino al 31 maggio). Abbiamo consigliato il doppio 1 fisso, il problema è che la quota del Borussia sta salendo. La squadra di Dortmund non ha mai perso in casa quest'anno, ma come riprenderà dopo 2 mesi di pausa e senza l'appoggio del proprio storico pubblico? Un Signal Iduna Park vuoto non ha lo stesso impatto che pieno, è ovvio, ma tra le fila del Borussia si annoverano anche alcune assenze pesanti come Zagadou, Witsel, Can e Reus (Sancho in dubbio). Lo Schalke prima della pausa era in calo totale ma per questa squadra la partita col Borussia è sempre molto sentita, e parliamo di una formazione molto ben organizzata difensivamente, quindi attenzione.

Ci concentriamo su Fortuna Dusseldorf - Paderborn. Come detto dopo 2 mesi di pausa ci sarà anche un impatto fisico ed emotivo per i giocatori, inoltre lo stadio sarà vuoto. La Bundesliga è stata un campionato da Over fino alla pausa, ma tutti questi fattori potrebbero cambiare la situazione alla ripresa e andiamo con Under al raddoppio in una sfida salvezza tra terzultima e penultima, due delle difese più battute del campionato tedesco ma allo stesso tempo anche tra gli attacchi peggiori. Il Paderborn ha segnato 4 Under nelle ultime 5 trasferte e abbiamo visto Under anche negli ultimi 2 precedenti ufficiali di campionato tra queste formazioni. Giochiamo UNDER 2.5 @2.10 (stake 1).

Hoffenheim-Herta Berlino. Padroni di casa che alla ripresa cercheranno di riprendersi a loro volta visto che sono scesi al 9° posto dopo 6 giornate senza vittorie. Hertha messo anche peggio quest'anno, 13° alla ripresa anche se il rendimento lontano da Berlino non è male (4-4-4) per questo prendiamo il mezzo rimborso con HOFFENHEIM -0.25 (AH) @1.90 (stake 1), squadra che lo scorso anno ha vinto sia all'andata in casa (2-0) che in trasferta (3-2) contro l'Herta. L'Hoffenheim non perde dal 2015 contro l'Herta (8 partite con 4 vittorie e 4 pareggi per l'Hoffenheim).

Andiamo su Francoforte-Borussia Monchengladbach. Ho molta paura a giocare su una squadra in trasferta in questa ripresa, vero che si gioca a porte chiuse, ma lo spostamento in questo periodo potrebbe essere un fattore ulteriore di stress. Nel betting ai tempi del Coronavirus bisogna capire quali nuovi aspetti avranno una portata decisiva. Sulla carta il Monchengladbach dovrebbe vincere, riprendendo la sua ottima stagione che la vede al 4° posto con 49 punti, 21 in più del Francoforte che sta passando una stagione da incubo e ha perso le ultime 3 partite con 10 gol incassati e 1 subito. Anche gli ultimi precedenti in testa a testa ci dicono che il Monchengladbach non ha mai perso nelle ultime 3 contro il Francoforte, con 2 vittorie e 1 X. Ci prendiamo un pò di copertura però col draw no bet, ovvero il rimborso in caso di pareggio sugli ospiti, andando su MONCHENGLADBACH +0 (AH) @1.70 (stake 1).

Colonia-Mainz. Prima della pausa il Colonia ha giocato una serie di 8 Over consecutivi e si porta ad O/U 18-7 in una stagione dove assistiamo ad media di 3.4 gol totali nelle partite di questa squadra. In ottima Over il Mainz fa anche meglio con O/U 19-6 (solo Borussia e Bayern hanno segnato più Over) e nelle partite del Mainz assistiamo a 3.5 gol totali di media. Sempre Over nelle ultime 2 sfide tra Colonia e Mainz in cui si sono registrate un totale di 12 reti. Andiamo con OVER 2.5 @1.66 (stake 1).

Chiudiamo con una doppia giocando sulla sfida di domenica Union Berlino-Bayern Monaco e aggiungendo anche il posticipo Werder Brema-Bayer Leverkusen. I bavaresi sono al comando della classifica potrebbero vincere domenica in casa della Union anche se la quota @1.20 per il Bayern è davvero bassa. Molto più invitante l'Over 2.5 a cui aggiungiamo la X2 del Leverkusen che secondo noi non perderà la trasferta di Brema contro il pessimo Werder che sta lottando per non retrocedere e che dal 8 dicembre ha vinto solo 2 partite. Il Bayern tra coppe e campionato non perde da inizio febbraio (9-1-0) e ha perso solo 1 degli ultimi 7 precedenti contro il Werder (in casa lo scorso anno). Andiamo con questa DOPPIA @1.80 (stake 1), e come vedete in questa ripresa occhio alle trappole, mettiamo solo stake minimi.

FREE PICK BUNDESLIGA

📌Fortuna Dusseldorf - Paderborn: UNDER 2.5 @2.02 (stake 1)

📌Hoffenheim - Herta Berlino: HOFFENHEIM -0.25 (AH) @1.90 (stake 1)

📌Colonia - Mainz: OVER 2.5 @1.66 (stake 1)

📌Francoforte-Borussia Monchengladbach: MONCHENGLADBACH +0 (AH) @1.70 (stake 1)

📌DOPPIA @1.80 (stake 1)

Union Berlino-Bayern Monaco: OVER 2.5

Werder Brema-Bayer Leverkusen: X2

