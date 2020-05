Scommesse Bundesliga: la pausa, le porte chiuse, i 5 cambi, come è ripreso il campionato tedesco a livello scommesse?

Finalmente la Bundesliga ha riaperto di battenti nel fine settimana, con tante novità come le porte chiuse, gli extra cambi e la lunga pausa che però non sembra aver impattato sulle capoliste Borussia Dortmund e Bayern Monaco che hanno ripreso con una vittoria, ma anche come reti in generale visto i gol in Germania non sono mancano neanche alla ripresa.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Bundesliga che ha ripreso questo fine settimana.

Risultati e Statistiche 26a giornata Bundesliga

C'era tanta attesa per la ripresa della Bundesliga dopo 2 mesi di pausa e quarantena. Come staranno i giocatori fisicamente, ma anche emotivamente in questa situazione e con gli stadi vuoti? Gli extra cambi influenzeranno comunque il gioco? Queste e altre domande riempivano la testa non solo degli scommettitori ma anche dei bookmakers e degli analisti stessi, alle prese con una situazione non comune.

Per esempio, se parliamo dei 5 cambi, delle dodici squadre impegnate nel sabato di Bundesliga solo due non hanno fatto ricorso agli extra cambi, ovvero Lipsia e Wolfsburg; gli allenatori delle altre squadre hanno al contrario attinto a piene mani dalle rispettive panchine. Quelli di Hertha Berlino, Schalke 04, Paderborn, Eintracht e Gladbach hanno sfruttato addirittura il quinto cambio.

La Bundesliga prima dello stop forzato era un campionato dominato da Borussia Dortmund e Bayern Monaco, e un campionato dove Gol e Over non mancavano. Parliamo di un campionato sopra al 66% di Over 2.5 e intorno al 60% sul Gol Si. Ebbene, questi due trend sono stati rispettati, sopratutto quello sul Borussia che nonostante qualche assenza e la partita tesa, il derby con lo Schalke, ha vinto 4-0 con le marcature aperte dal fenomeno Haland. Il Bayern ha invece faticato un pò di più, quantomeno a segnare, nel 2-0 in casa della Union Berlino.

Anche i gol alla fine non sono mancati dalla prima partita, appunto il 4- del Borussia, fino al posticipo, il 4-1 pirotecnico del Bayer Leverkusen trascinato da Havertz a Brema. Nelle 9 partite alla ripresa abbiamo visto ben 6 Over 2.5 e 5 partite con entrambe le squadre a segno. Le nuove statistiche della Bundesliga sono le seguenti:

Vittorie Casa: 42.06%

Pareggi: 22.32%

Vittorie Trasferta: 35.62%

Over 2.5: 66.95%

Under 2.5: 33.05%

Gol Si: 59.23%

Gol No: 40.77%

Diamo anche uno sguardo alle quote per la prossima settimana e le preferenze degli scommettitori di PlanetWin365 sulla 27° giornata di Bundesliga che inizierà con l'anticipo di venerdì 22 maggio, il derby di Berlino, e continuerà tra sabato e domenica:

Hertha Berlin - Union Berlin

Herta @2.31 (41%)

Pareggio @3.25 (29%)

Union @3.23 (39%

Borussia Monchengladbach - Bayer Leverkusen

Monchengladbach @2.30 (41%)

Pareggio @3.65 (26%)

Leverkusen @2.92 (33%)

Freiburg - Werder Bremen

Freiburg @2.25 (42%)

Pareggio @3.55 (27%)

Werder @3.08 (31%)

Paderborn - Hoffenheim

Paderborn @3.22 (30%)

Pareggio @3.65 (26%)

Hoffenheim @2.15 (44%9

Wolfsburg - Borussia Dortmund

Wolfsburg @4.30 (22%)

Pareggio @3.90 (24%)

Dortmund @1.78 (54%)

Bayern Munchen - Eintracht Frankfurt

Bayern @1.16 (82%)

Pareggio @8.10 (12%)

Eintracht @15.25 (6%)

Schalke - Augsburg

Schalke @2.00 (48%)

Pareggio @3.45 (28%)

Augsburg @3.83 (24%)

Mainz - RB Leipzig

Mainz @6.00 (16%)

Pareggio @4.60 (21%)

Leipzig @1.50 (63%)

FC Koln - Fortuna Dusseldorf

Koln @1.83 (52%)

Pareggio @3.80 (25%)

Dusseldorf @4.15 (23%)

