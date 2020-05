Pronostici Bundesliga: Herta-Union Berlino, Monchengladbach-Leverkusen, Colonia-Dusseldorf e partite della 27a giornata dal 22 al 24 maggio 2020

La prima giornata del ritorno in campo è filata liscia e come abbiamo visto ci sono stati anche tanti gol, come se i 2 mesi di stop non ci fossero stati, almeno per quanto riguarda i numeri statistici. Vediamo ora le sfide del fine settimana dal 22 al 24 maggio per la 27° giornata di Bundesliga che ci propone diversi match interessanti.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e Betaland. Nella puntata #263 del nostro podcast abbiamo parlato della 27° giornata di Bundesliga:

Analisi e Pronostici 27° Giornata Bundesliga

Iniziamo proprio dall'anticipo di venerdì, il derby della capitale tedesca tra Herta-Union Berlino. Ottima ripresa per l'Herta dove si è visto subito il lavoro di Bruno Labbadia nel 3-0 sul campo del Hoffenheim. L'Herta ha scavalcato in classifica proprio la Union Berlino che non vince da 3 giornate (1 pareggio seguito da 2 sconfitte). L'Herta non vince in casa da 6 giornate ed è giunto il momento di sbloccarsi, anche se parliamo sempre di una partita che potrebbe essere complicata quindi prendiamo il Rimborso in caso di Pareggio con HERTA +0 (AH) @1.62 (stake 2) raddoppiando l'investimento solito in questo caso, visto che questa è una partita che l'Herta può anche vincere (considerate 1 fisso @2.30 o +0.25 AH @2). In alternativa consigliamo anche la COMBOBET 1X+OVER 1.5 @1.77 visto che questa potrebbe essere una sfida in cui almeno 2 reti le vedremo (Over 2.5 se ci credete si trova @1.90). La Union ha ripreso con lo 0-2 contro il Bayern e prima della pausa aveva segnato 4 partite da Over. L'Herta ha ripreso con un altro Over 2.5, il 6° consecutivo in campionato. Nelle partite del Herta assistiamo a 3.2 gol totali di media.

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen è probabilmente la sfida più interessante di questo turno visto che entrambe stanno andando bene in questa stagione ed entrambe sono state ottime alla ripresa. Il Monchengladbach è al 3° posto e ha vinto 3-1 a Francoforte, il Bayer è al 5° posto, dietro 2 punti, e ha vinto 4-1 il posticipo a Brema. Le aspirine hanno vinto 11 delle ultime 12 partite, 1 pareggio completa il parziale. Borussia e Bayer hanno dunque messo insieme 7 gol alla ripresa con i loto attacchi, dimostrando di non aver patito i 2 mesi di stop, e anche oggi ci aspettiamo una sfida spettacolare da OVER 2.5 a cui aggiungiamo la VITTORIA BAYERN MONACO per una DOPPIA @1.75 (stake 1). I bavaresi non hanno brillato al massimo al rientro a Berlino (2-0 sulla Union) ma hanno comunque vinto e ci aspettiamo che lo faranno anche in Bayern Monaco-Eintracht Francoforte. Il Bayern ha visto che il Borussia c'è eccome, e dovrà impegnarsi per vincere il titolo in questo anno così particolare. Il Francoforte ha perso 4 partite di fila ed è al 13° posto con 28 punti, 30 in meno del Bayern. Anno da incubo per l'Eintracht soprattutto per colpa del rendimento in trasferta, il peggiore in assoluto in Bundesliga quest'anno (2-1-9). L'ultima volta che l'Eintracht ha giocato all'Allianz Arena ha perso 5-1.

Passiamo proprio a Wolfsburg - Borussia Dortmund. Il Borussia ha impressionato nel 4-0 contro lo Schalke, con Haland subito a segno e nonostante le assenze di Can, Reus, Schulz, Zagadou e Witsel che dovrebbero rimanere ancora tutti out. Il Wolfsburg non è da sottovalutare visto che ha ripreso col 2-1 sul campo del Augusta e in campionato non perde ormai da 7 giornate. Il Borussia rimane comunque superiore e ha sempre battuto il Wolfsburg nelle ultime 3 sfide, potrebbe vincere anche oggi ma la quota sotto @1.80 regala davvero poco (anche se la vittoria ospite ci sta) e alla fine optiamo per la COMBOBET X2+OVER 2.5 @1.97 (stake 1).

Schalke 04 - Augsburg. La ripresa dello Schalke è stata da incubo con lo 0-4 nel derby col Borussia. Oggi potrebbe rientrare Kabak, difensore importante dello Schalke che però rischia di essere senza Todibo che si è infortunato. Gli ospiti ritrovano Gouweleeuw in difesa e forse anche Finnbogason. L'Augsburg ha perso le ultime 4 partite e si ritrova pericolosamente vicino alla zona rosso, anche se alla ripresa non ha fatto malissimo nel 1-2 contro il Wolfsburg. L'ultima volta che l'Augusta ha giocato a Gelsenkirchen ha pareggiato 0-0 e come sapete oggi non ci sarà nemmeno il pubblico. Anche oggi attenzione al Under in una partita molto delicata per entrambe le squadre che non brillano con i rispettivi attacchi. Lo Schalke ha segnato 3 Under 2.5 nelle ultime 4 in casa, stessa cosa per l'Augusta in 3 delle ultime 4 trasferte. Si possono prendere la Doppia Chance X2 @1.80 e anche azzardare un Under 2.5 @1.90 in singola. Noi raggruppiamo in una combobet: X2+UNDER 4.5 @2.05 (stake 1).

Chiudiamo con Mainz-Lipsia. Il Lipsia ci ha fregato lo scorso turno, in una ripresa in cui non è andata oltre l'1-1 interno contro col Friburgo, in una partita ripresa al 77° con gol di Poulsen. Oggi puntiamo su TIMO WERNER MARCATORE @1.70 (stake 1), uno dei giocatori più chiacchierati del momento sul fronte calciomercato in Italia, visto che sembra interessare moltissimo l'Inter. Werner ha segnato 21 gol finora e deve cercare di recuperare su Lewandowski davanti con 26 centri. Potrà approfittare della sfida contro il Mainz, una delle peggiori difese della Bundesliga (la 3° peggiore per l'esattezza con 55 gol al passivo). Lo scorso novembre in casa il Lipsia vinse 8-0 contro il Mainz, e Werner segnò una doppietta. La quota Snai @1.70 è anche abbastanza buona rispetto al mercato.

FREE PICK 27a GIORNATA BUNDESLIGA

Herta-Union Berlino: 1 +0 (AH) @1.62 (stake 2)



Wolfsburg - Borussia Dortmund: COMBOBET X2+OVER 2.5 @1.97 (stake 1)



Mainz-Lipsia: TIMO WERNER MARCATORE @1.70 (stake 1)

DOPPIA @1.75 (stake 1)

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 2.5

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte: 1

Seguici anche su TELEGRAM al canale BETITALIAWEB DREAM TEAM dove trovi tutte le nostre free pick speciali sul calcio e sugli altri sport, gratuitamente e quotidianamente.