Pronostici Bundesliga: Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Lipsia-Herta e partite della 28a giornata del 26 e 27 maggio 2020

Inizia il ritmo serrato del calendario di Calcio in Germania visto che martedì 26 e mercoledì 27 maggio 2020 il campionato di calcio tedesco è di nuovo in campo con la 28° giornata che ci regala il big match che può valere una stagione tra Borussia Dortmund-Bayern Monaco.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e Betaland. Nella puntata #266 del nostro podcast abbiamo parlato della 28° giornata di Bundesliga con lo studio di Dartagnan:

Analisi e Pronostici 28° Giornata Bundesliga

Martedì potrebbe essere il giorno della verità in Bundesliga con Borussia Dortmund-Bayern Monaco. Tutto il peso è sul Borussia che gioca in casa (ma a porte chiuse, lo sapete) e che è dietro 4 punti in classifica, quindi è chiamata a vincere a tutti i costi, mentre per i bavaresi anche un pareggio potrebbe essere accolto con felicità. Entrambe hanno vinto le prime 2 partite alla ripresa, il Borussia ha segnato 6 reti senza subirne nemmeno una, il Bayern ne ha messe a referto 7 con 2 reti al passivo. All'andata all'Allianz Arena il Bayern dominò 4-0 con doppietta di Lewandowski, ma il fattore campo è sempre stato decisivo negli ultimi 6 Klassiken, con 2 vittorie interne del Borussia qui al Signal Iduna Park. Tengono banco anche le possibili assenze, quelle del Borussia (Reus, Schulz, Witsel, Zagadou) in particolare, ma anche quelle del Bayern (Alcantara, Coutinho, Sule e Tolisso). Le quote sono sbilanciate verso il Bayern @1.86 nonostante la trasferta mentre il Borussia si gioca @3.75 (Pareggio @4.35). Puntare su questa partita non è facile, anche un Gol Si potrebbe essere scontato, ma così non è, e di certo la quota sotto @1.40 mi toglie ogni dubbio di puntata. Volete una special bet e un consiglio spassionato? OVER 4.5 CARTELLINI @2.10 (stake 1). La posta in palio è alta, le squadre potrebbero essere stanche alla 3° partita dopo la pausa di 2 mesi, e in un turno infrasettimanale, ma non mi aspetto comunque una sfida del genere compassata. Questo mi porta a pensare che i falli e le possibilità di cartellini potrebbero non mancare. Sabato nella partita del Borussia abbiamo visto 6 gialli e 1 rosso. Puntiamo sulle legnate nel classico tedesco. Il risultato 1X2 non è semplice, ma tra le varie opzioni forse mi rischierei la DOPPIA CHANCE 1X @1.97 (stake 1).

Martedì si giocano altre 3 partite: Werder Brema-Borussia Monchengladbach è la prima che trattiamo. 3 punti pesantissimi del Werder nel 1-0 di Friburgo, pesante stop interno per 1-3 invece per il Monchengladbach nel big match contro il Bayer Leverkusen. Mai una sconfitta per il Monchengladbach negli ultimi 9 scontri diretti contro il Werder, con gli ospiti che potrebbero tornare a fare risultato anche oggi ma la quota @1.75 è bassa, come è bassa la quota @1.58 per Over 2.5, ma almeno 3 gol totali oggi ci possono stare.

Bayer Leverkusen-Wolfsburg. Altra sfida importante per le aspirine che come detto arrivano dal 3-1 sul campo del Monchengladbach con un altra grande prova di Havertz mentre il Wolfsburg si è piegato 0-2 in casa contro il Dortmund. 3 vittorie per il Leverkusen nelle ultime 4 sfide contro i lupi, ma sempre in trasferta. Di fatto il Bayer ha perso proprio l'unica in casa alla BayArena e su questo campo non batte il Wolfsburg dal 2016. La tentazione di andare sul 1 @1.75 c'è, ma occhio alle trappole e non dimentichiamo che siamo sempre parlando di un turno infrasettimanale dopo 2 mesi di stop. Limitiamo le giocate e gli azzardi, specialmente se non ripagati a dovere. Se vi volete divertire, for fun si potrebbe pensare alla DOPPIA @3.10 sulle vittorie di Monchengladbach + Leverkusen che è anche il consiglio del PRESIDENTE per triplicare il bonus di €5 in regalo per i nostri utenti su Betaland.

Secondo me è da evitare anche Eintracht Francoforte-Friburgo come giocata 1X2. Vero che la squadra di Francoforte fa pena quest'anno in campionato, e ha ripreso incassando 8 gol in 2 partite, ma il Friburgo dopo il pareggio a Lipsia ha deluso nello 0-1 interno contro il Werder. All'andata è finita 1-0 per il Friburgo che però giocava in casa mentre lo scorso anno alla Commerzbank-Arena ha vinto 3-1 l'Eintracht. Per come gioca e vista la difesa dei padroni di casa, mi sento di consigliare OVER 2.5 @1.72 (stake 1), quota in discesa. Il Friburgo proverà a rimettersi in corsa per l'Europa, l'Eintracht è pericolosamente vicino alla zona retrocessione per colpa di una difesa che ha concesso 49 gol. 6 Over di fila in campionato per l'Eintracht e a Francoforte quest'anno assistiamo a 3.6 gol totali di media, 2.9 la media delle reti nelle trasferte del Friburgo che dopo 3 Under consecutivi fuori casa potrà tornare a giocare una partita da almeno 3 gol totali.

Passiamo a mercoledì con Lipsia-Herta, due squadre in forma. Il Lipsia si è riscattato col 5-0 sul campo del Mainz, con un suntuoso Werner da 3 gol, l'Herta dopo il 3-0 in casa del Hoffenheim, ha vinto 2-0 anche il derby contro la Union. All'andata pirotecnico 4-2 per il Lipsia a Berlino (doppietta di Werner) e negli ultimi 6 testa a testa è sempre stato Over 2.5 con 5.3 gol totali di media. Facile aspettarsi almeno un Over 2.5 ma la quota è solo @1.40, e l'Over 3.5 in un turno infrasettimanale non lo rischio al raddoppio.

Mi soffermo invece su Augsburg-Paderborn andando sui padroni di casa che ci hanno ripagato anche nel 3-0 a Gelsenkirchen dove sono tornati alla vittoria dopo 4 sconfitte. Il Paderborn rimane all'ultimo posto anche se è tornato dalla pausa con due buoni pareggi ma in questa trasferta non vedo bene gli ospiti. L'Augsburg ha inoltre vinto 1-0 all'andata in trasferta e potrà farlo anche oggi con l'occasione di allontanarsi ulteriormente dalla zona calda anche se alcuni giocatori in dubbio, tra cui Finnbogason, non mi fanno dormire sogni tranquilli quindi ancora stake minimo ma vado con AUGSBURG VINCENTE @1.97 (stake 1).

Fortuna Dusseldorf-Schalke 04, chi sta peggio? Forse lo Schalke che ha ripreso con 2 sconfitte e non sa più vincere mentre il Dusseldorf non perde da 5 turni, ma gli ultimi 4 sono stati tutti pareggi, e questa squadra rimane pericolante al 16° posto, quello dello spareggio retrocessione. Domenica il Dusseldorf ha mancato un occasione ghiotta gettando al vento il 2-0 sul Colonia, e potrebbe esserci un contraccolpo anche psicologico. Lo Schalke si gioca @2.70 ma in questo periodo mi sembra un azzardo troppo elevato visto che la situazione non è semplice con anche tanti infortunati per coach David Wagner. Andiamo sui padroni di casa ma con rimborso in caso di pareggio con DUSSELDORF +0 (AH) @1.97 (stake 1).

Hoffenheim-Colonia. Da sotto 0-2 al 88° a 2-2 in trasferta (lo stesso risultato che aveva fatto alla ripresa in casa), il Colonia ha fatto una bella impresa domenica mentre l'Hoffenheim non andava oltre l'1-1 sul campo del fanalino di coda Paderborn. L'Hoffenheim ha sempre battuto il Colonia nelle ultime 3 sfide, tutte da Over. Il Colonia è abbonato ai punteggi alti con 10 Over consecutivi in campionato. Il Colonia in stagione è O/U 10-3 in trasferta mentre l'Hoffenheim è la miglior squadra da Over 2.5 in casa (O/U 12-2) anche se sta faticando a trovare la via del gol. Over 2.5 è una giocata che ci sta, la quota @1.55 un pò meno in un turno infrasettimanale e come detto il reparto offensivo dei padroni di casa mi lascia perplesso. Valutatela magari per qualche doppia o multipla, a vostro rischio e pericolo.

Union Berlino-Mainz. Mainz impresentabile nello 0-5 interno contro il Lipsia, come risponderà in questa trasferta a Berlino, contro la Unit a sua volta delusa dalla sconfitta nel derby e con qualche problema di troppo in infermeria. In classifica la Union (che ha perso le ultime 3 partite, rimane avanti 3 punti al Mainz che è pericolosamente vicino alla zona rossa. All'andata pirotecnico 3-2 della Union sul campo del Mainz che anche oggi è sfavorito @3.20. Partita con troppe complicanze, per me è no bet.

FREE PICK 28a GIORNATA BUNDESLIGA

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: OVER 4.5 CARTELLINI @2.10 (stake 1)

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: 1X @1.97 (stake 1)

Augsburg - Paderborn: 1 @1.97 (stake 1)

Fortuna Dusseldorf-Schalke: 1 +0 (AH) @1.97 (stake 1)

Eintracht Francoforte-Friburgo: OVER 2.5 @1.72 (stake 1)

Seguici anche su TELEGRAM al canale BETITALIAWEB DREAM TEAM dove trovi tutte le nostre free pick speciali sul calcio e sugli altri sport, gratuitamente e quotidianamente.