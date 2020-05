Pronostici Bundesliga: Friburgo-Leverkusen, Wolfsburg-Francoforte, Paderborn-Borussia Dortmund e partite della 29° giornata dal 29 al 31 maggio 2020

Ancora in campo la Bundesliga con la 29° giornata, qualche giorno dopo il turno infrasettimanale che potrebbe aver chiuso la corsa al titolo di calcio in Germania, con la vittoria dei Bayern a Dortmund. Vediamo comunque le sfide più interessanti di questo fine settimana con i nostri consigli per le scommesse. Il turno sarà poi chiuso dal posticipo Colonia-Lipsia di lunedì sera, su cui ci concentreremo nella rubrica e articolo della domenica.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e Betaland. Nella puntata #269 del nostro podcast abbiamo parlato della 29° giornata di Bundesliga con lo studio di Dartagnan:

Analisi e Pronostici 29° Giornata Bundesliga

⚽️Friburgo-⚽️Bayer Leverkusen: 2 @1.73 (stake 1)

⚽️Friburgo-⚽️Bayer Leverkusen: GOL SI+OVER 2.5 @1.80 (stake 1)

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 29 - 29.05.2020 20:30

Anticipo della 29a giornata. Il Leverkusen deve rispondere al pesante 1-4 interno dello scorso turno, un risultato inatteso per una squadra che sembrava non essere più abituata alla sconfitta. Oggi va a Friburgo con i padroni di casa che dal rientro non hanno ancora vinto, con 2 pareggi (compreso il 3-3 pirotecnico del turno infrasettimanale a Francoforte) e una sconfitta interna molto deludente contro il Werder Brema. Andiamo sul riscatto di Havertz e compagni che non perdono contro il Friburgo da 5 sfide in campionato. Potremmo vedere anche una sfida da GOL SI+OVER 2.5 @1.80 (stake 1)

⚽️Hertha Berlino-⚽️Augsburg: 1 @1.95 (stake 1)

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 29 - 30.05.2020 15:30

Dal rientro l'Herta ha vinto 2 partite e ha strappato anche un ottimo pareggio sul campo del Lipsia, con un totale di 9 gol segnati. Lo scorso turno l'Augsburg ci ha deluso con lo 0-0 interno contro il fanalino di coda Paderborn e quest'anno in trasferta non ha un grande rendimento. La squadra di Berlino ha qualche indisponibile di troppo ma anche gli ospiti hanno alcuni giocatori importanti in dubbio. Andiamo con l'1 fisso per la squadra migliore in questo momento.

⚽️Schalke-⚽️Werder Brema: 2 +0.25 (AH) @1.70 (stake 1)

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 29 - 30.05.2020 15:30

Schalke imbarazzante con 3 sconfitte su 3 dal rientro, ma anche prima dello stop questa squadra non stava andando bene e non vince ormai da tempo in Bundesliga dove è scesa al 9° posto. Anno orribile anche per il Werder che ha altri obiettivi, quello della salvezza per esempio, visto che rimane al penultimo posto anche se reduce dal 1-0 a Friburgo e dal buon 0-0 con cui ha inchiodato il Monchengladbach. Servono punti alla squadra di Brema che potrà anche farli e la appoggiamo con +0.25 AH, ovvero andremo in cassa in caso di vittoria del Werder mentre in caso di pareggio incasseremo la metà della puntata. Andiamo comunque bassi come investimento anche qui anche se Gelsenkirchen sembra un posto magico per il Werder che qui ha sempre vinto nelle ultime 3 trasferte, e in questo momento potrà vendicare l'1-2 interno dell'andata in una partita giocata alla pari dal Brema che però perse.

⚽️Wolfsburg-⚽️Eintracht Francoforte: 1 @1.96 (stake 1)

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 29 - 30.05.2020 15:30

Rischio di trappola qui ma mi sento di puntare su 1 fisso in quota quasi alla pari. Il Wolfsburg ha però qualche problema di formazione, nonostante stia giocando alla grande e arrivi dal 4-1 a Leverkusen. I lupi sono al 6° posto, l'ultimo che vale l'Europa, e sono chiamati alla vittoria contro un Eintracht pazzo, che non riesce a vincere e che dopo 5 sconfitte in campionato ha pareggiato 3-3 contro il Friburgo in casa nel turno infrasettimanale. Per gli ospiti rientra Hinteregger, ma secondo me non ce la faranno a vincere, col Wolfsburg che all'andata ha vinto 2-0 a Francoforte e potrà bissare anche oggi in casa per 3 punti che sarebbero importantissimi.

⚽️Paderborn-⚽️Borussia Dortmund: SANCHO MARCATORE @2.00 (stake 1)

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 29 - 31.05.2020 18:00

Non c'è Haaland (oltre a Reus, Schulz e Zagadou) per il Borussia che speriamo non abbia perso del tutto la motivazione dopo la sconfitta interna contro il Bayern che probabilmente è costata il titolo. E' però rientrato Sancho chee sul campo del fanalino di coda Paderborn e senza Haaland in campo, potrebbe andare a segno. Lo abbiamo rivisto un tempo contro il Bayern, è ora di tornarlo a vedere a segno per un giocatore che ha infilato 14 gol in 26 partite quest'anno. All'andata al Iduna Park clamoroso 3-3 tra Borussia e Paderborn col Paderborn che chiuse il primo tempo avanti 3-0 prima della reazione del Borussia guidata nel secondo tempo proprio dalla marcatura di Sancho. Al rientro il Paderborn si sta rivelando una squadra ostica con 3 pareggi, ma questo turno punto anche sulla vittoria del Borussia nella doppia che trovate qui sotto.

⚽️DOPPIA @2.00 (stake 1)

📌Monchengladbach-Union Berlin: 1

📌Paderborn-Dortmund: 2

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 29 - 31.05.2020 15:30 / 31.05.2020 18:00

In doppia aggiungo un altra vittoria del Borussia, ma quella di Monchengladbach piombata in un buco nero nelle ultime 2 partite, anche se oggi gioca in casa e deve difendere il 4° posto che vale la Champions League, quindi la motivazione non manca. Mancheranno però Embolo, Johnson, Strobl e Zakaria ma anche la Union ha i suoi problemi in infermeria e sarà pure squalificato Andrich. All'andata 2-0 per la Union, oggi giochiamo sul riscatto del Monchengladbach che prendiamo vincente assieme al Dortmund per un raddoppio interessante.

Seguici anche su TELEGRAM al canale BETITALIAWEB DREAM TEAM dove trovi tutte le nostre free pick speciali sul calcio e sugli altri sport, gratuitamente e quotidianamente.