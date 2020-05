Pronostico Colonia-Lipsia: analisi, probabili formazioni e scommesse sul posticipo della 29a giornata in Germania il primo giugno 2020

La 29a giornata del campionato di calcio tedesco si completa col posticipo del lunedì sera, alle ore 20:30 dal RheinEnergieStadion di Colonia con Koln-RB Lipsia.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e Betaland.

Analisi Koln-RB Lipsia del 01/06/2020

Il Colonia non vince da 4 giornate con 2 pareggi e 2 sconfitte, compreso l'1-3 subito nel turno infrasettimanale sul campo del Hoffenheim per una squadra che dietro concede molto e potrebbe faticare contro l'attacco del Lipsia che dopo il 5-0 a Magonza è stata fermata sul 2-2 in casa contro l'Herta.

Nel Colonia è squalificato Bornauw, in dubbio Hauptmann e Risse mentre in attacco Kainz potrebbe sostituire Drexler. Nel Lipsia dietro è squalificato Halstenberg mentre in avanti confermato Schick con Werner e Olmo mentre è in dubbio Kampl per pubalgia.

Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Mere, Leistner, Schmitz; Skhiri, Hector (c); Kainz, Uth, Jakobs; Cordoba. All. Gisdol.

Lipsia (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino; Sabitzer (c), Laimer; Nkunku, Olmo, Werner; Schick. All. Nagelsmann.

I gol oggi non dovrebbero mancare anche se Over 2.5 ha una quota davvero troppo bassa e la linea a 3.5 non è mai semplice, anche perché siamo alla 4° partita in pochi giorni in Germania. Per alzare la quota optiamo per una COMBOBET X2+OVER 2.5 @1.75 (stake 1).

