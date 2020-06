Pronostici Bundesliga: Friburgo-Monchengladbach, Leverkusen-Bayern Monaco, Brema-Wolfsburg e partite della 30° giornata dal 5 al 7 giugno 2020

Da venerdì 5 e per tutto il weekend del 6 e 7 giugno 2020 è nuovamente in campo il campionato di calcio tedesco con la 30° giornata di Bundesliga. Il big match più atteso è Bayer Leverkusen-Bayern Monaco.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Sisal e Betaland.

Analisi e Pronostici 30° Giornata Bundesliga

In Germania nuovamente in campo dal 5 giugno con la 30° giornata di Bundesliga, dopo il recupero della 24° di mercoledì scorso in cui abbiamo lavorato in modo perfetto su Brema-Francoforte (Over 2.5 @1.73, Silva Marcatore @2.75 e pure Kostic Assist @3).

⚽️Friburgo - ⚽️Borussia Monchengladbach: COMBOBET X2+OVER 1.5 @1.50 (stake 2)

Il nuovo turno apre venerdì sera con Friburgo-Borussia Monchengladbach che ci interessa anche in free pick e su cui consigliamo la COMBOBET X2+OVER 1.5 @1.50 (stake 2), mentre se volete azzardare di più per un bel raddoppio abbondante andate con X2+Over 2.5. Il Borussia arriva dal 4-1 contro la Union Berlino, il Friburgo non vince da 4 giornate e nell'ultimo turno ha perso 0-1 contro il Leverkusen. In casa il Friburgo è sempre una squadra ostica e il Monchengladbach ha già steccato alla ripresa, ma almeno un punto potrà farlo per difendere il 4° posto che vale la Champions League. Ci aspettiamo comunque almeno 2 reti totali visto che nelle partite del Monchengladbach spesso vediamo tanti gol e all'andata è finita 4-2 per il Borussia.

Al momento mi sento di escludere dalle giocate tutte le partite di sabato, che sono 5 in tutto. Dusseldorf-Hoffenheim è forse la più interessante e si potrebbe andare sugli ospiti ma con rimborso in caso di pareggio @1.83. Vediamo da qui a sabato come si muove il mercato e ragioniamoci ancora su. Nel caso aggiungessimo una giocata ne discuteremo sul nostro podcast quotidiano su YOUTUBE (BetItaliaWeb Daily Show) e sui nostri canali TELEGRAM di riferimento.

Le altre partite in programma sabato sono Eintracht Francoforte-Mainz, RB Lipsia-Paderborn, l'interessante big match Bayer Leverkusen-Bayern Monaco e Borussia Dortmund-Herta Berlino, con i padroni di casa chiamati a vincere e sperare, ma contro un avversario in forma. Sarà una sfida interessante da andare ad analizzare più nel dettaglio e anche in questo caso vi rimando al Podcast e ai canali Telegram.

⚽️Werder Brema - ⚽️Wolfsburg: 2 -0.25 (AH) @1.83 (stake 1)

Passiamo alla prima partita di domenica, ore 13:30. Il Werder perdendo 0-3 in casa contro l'Eintracht ha complicato le cose al penultimo posto e anche se ha bisogno di fare punti la situazione non è semplice per una squadra che anche sul proprio campo (ma senza pubblico) potrebbe pagare contro un Wolfsburg che a sua volta ha grande motivazione per la corsa all'Europa, e che a sua volta deve riscattare l'1-2 interno contro il Francoforte lo scorso turno. La squadra di Brema è senza Sahin, Fullkrug, Pizzaro e ha grossi problemi offensivi. All'andata vittoria corsara del Werder per 3-2, ma questa volta andiamo sul riscatto del Wolfsburg che però prendiamo con mezzo rimborso in caso di pareggio per non esporci troppo visto che il Werder ha comunque bisogno di punti disperatamente e per gli ospiti è squalificato Steffen (al suo posto probabilmente ci sarà Mehmedi) oltre alle assenze di William, Guilavogui ed Otavio ma preferiamo comunque i lupi oggi.

⚽️Union Berlin - ⚽️Schalke 04: 1 +0 (AH) @1.70 (stake 1)

Non voglio tirare troppo la corda andando contro lo Schalke che però in questa ripresa è irriconoscibile con 4 sconfitte su 4, 10 gol subiti e 1 solo segnato. Le assenze di Harit, Serdar, Mascarell non aiutato e c'è anche Mc Kennie squalificato mentre la Union Berlino dovrebbe andare con la squadra migliore e in casa non ha un brutto rendimento. Vero che anche la Union non ha ripreso bene con 3 sconfitte e 1 pareggio, ma a sua volta la motivazione non dovrebbe mancare visto che è ferma a 31 punti, appena 4 in più rispetto alla zona rossa dello spareggio retrocessione. All'andata a Gelsenkirchen la Union si arrese solo negli ultimi minuti (86°) per 1-2 con gol vittoria di Serdar su assist di Harit che come detto sono 2 degli assenti importanti dello Schalke oggi.

