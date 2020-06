Pronostici Bundesliga: Hoffenheim-Lipsia, Schalke-Bayer Leverkusen e partite della 31° giornata dal 12 al 14 giugno 2020

In Germania si gioca praticamente ogni giorno (abituiamoci) e dal 12 al 14 giugno torna in campo anche la Bundesliga con la 31° giornata aperta da Hoffenheim-Lipsia di venerdì, e che si chiuderà domenica sera con Schalke 04-Bayer Leverkusen.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio visto che prosegue il campionato di calcio tedesco.

Analisi e Pronostici 31° Giornata di Bundesliga

Hoffenheim-RB Lipsia aprono la 31° giornata in Bundesliga. In questa ripresa il Lipsia non ha ancora perso ma sta balbettando con 3 pareggi e 2 vittorie. Solitamente nelle partite del Lipsia le reti non mancano e oggi ci aspettiamo anche una vittoria ospite contro l'Hoffenheim che però ha grande motivazione visto che è a -2 dal 6° posto che vale l'Europa, e nelle ultime 4 partite non ha mai perso (2 vittorie e 2 pareggi) anche se ha esonerato il suo allenatore, il 47enne Alfred Schreuder e oggi mancherà un giocatore importante della difesa dei padroni di casa, Hübner squalificato. Consigliamo la COMBOBET 2+OVER 1.5 @1.60 (stake 1).

Fortuna Dusseldorf - Borussia Dortmund. Il campionato è appeso ad un filo per il Borussia, dopo la sconfitta nel big match contro il Bayern, ma la squadra di Dortmund non ha comunque mollato nelle ultime 2 partite vinte. Dusseldorf al terzultimo posto e in corsa salvezza, arriva dal 2-2 interno contro l'Hoffenheim ma la partita prima l'aveva persa 0-5 a Monaco e 0-5 è anche la sconfitta che il Fortuna ha riportato a casa all'andata a Dortmund. Il Borussia ha sempre battuto il Dusseldorf negli ultimi 3 scontri diretti. Andiamo col BORUSSIA -1.25 (AH) @1.77 (stake 1), ovvero andremo in cassa in caso di vittoria del Borussia con due o più gol di differenza. Se vince con un gol di differenza abbiamo mezzo rimborso.

Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach. Il Bayern ha giocato anche in settimana in coppa e oggi in avanti mancheranno giocatori importanti come Muller, Lewandowski e Plea. Il Bayern sta dominando il campionato anche alla ripresa ma attenzione al Monchengladbach che arriva dalla sconfitta di Friburgo e alla ripresa ha rallentato tanto da mettere a rischio il 4° posto che vale la Champions League. All'andata in casa il Monchengladbach vinse 2-1 sul Bayern. Considerando questo precedente e anche le assenze in attacco dei Bayern, l'Under 3.5 @1.92 non è una follia. Solo in 2 degli ultimi 9 precedenti queste formazioni hanno messo insieme più di 3 reti complessive.

Paderborn 07 - Werder Brema. Importante sfida salvezza con i padroni di casa che vincendo potrebbero ancora tenere accesa qualche piccola speranza di evitare la retrocessione. Il Werder è penultimo, arriva da 2 sconfitte consecutive con nemmeno una rete segnata e ha molti giocatori indisponibili, anche importanti come Sahin e Toprak (in dubbio anche Pizzarro). All'andata 1-0 corsaro del Paderborn che forse oggi è un pò sottostimato e almeno la DOPPIA CHANCE 1X @1.70 (stake 1) potrebbe essere un idea. Non dimentichiamo che questa squadra la settimana scorsa è stata capace di bloccare sul 1-1 il Lipsia in trasferta.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen. Ultima partita di giornata, ancora una volta giochiamo contro lo Schalke che sta colando a picco visto che dopo 4 sconfitte non è andata oltre l'1-1 sul campo della Union Berlino, partita che poteva benissimo anche perdere. Il Bayer invece si è ripreso in coppa (3-0 alla favola Saarbrucken e finale di DFB Pokal in tasca) ma in campionato l'ultima l'ha perso 2-4 contro il Bayern Monaco. All'andata 2-1 per il Bayer che secondo noi vincerà anche oggi. La quota non regala molto ed è in discesa ma si può provare ancora con VITTORIA BAYER LEVERKUSEN @1.56 (stake 1).

FREE PICK BUNDESLIGA

Hoffenheim-RB Lipsia: COMBOBET 2+OVER 1.5 @1.60 (stake 1)

Fortuna Dusseldorf - Borussia Dortmund: 2 -1.25 (AH) @1.77 (stake 1)

Paderborn 07 - Werder Brema: 1X @1.70 (stake 1)

Schalke 04 - Bayer Leverkusen: 2 @1.56 (stake 1)

CONSIGLI BUNDESLIGA

Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach: UNDER 3.5 @1.92

