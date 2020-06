Pronostici Bundesliga: Werder Brema-Bayern Monaco, RB Lipsia-Dusseldorf e partite della 32a giornata in Germania il 16 e 17 giugno 2020

Dopo un lunedì di pausa torna in campo la Bundesliga con la 32a giornata del campionato di calcio tedesco che continua col suo ritmo serrato in campo martedì 16 e mercoledì 17 giugno 2020.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio visto che prosegue il campionato di calcio tedesco.

Analisi e Pronostici 32° Giornata di Bundesliga

Borussia Monchengladbach - Wolfsburg: X2 @1.75 (stake 1)

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 32 - 16.06.2020 18:30

Non è mai semplice giocare contro il Monchengladbach in casa ma ultimamente il Borussia non ha giocato benissimo ed è senza tre giocatori importanti: Plea, Thuram e Bensebaini (oltre a Strobl, Zakaria, Raffael e Fabian Johnson), in particolare i primi 2 sono assenze importanti in avanti e l'ottima prestazione di Embolo non è bastata ad evitare la sconfitta a Monaco contro il Bayern lo scorso turno mentre il Wolfsburg è reduce dal 2-2 in casa contro il Friburgo, un mezzo passo falso nella difesa del 6° posto che vale l'Europa. All'andata il Wolfsburg ha vinto 2-1 in casa contro il Monchengladbach. Quota ospite in calo, noi andiamo con la doppia chance dei lupi.

Friburgo-Hertha Berlino: 1 +0 (AH) @1.99 (stake 1)

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 32 - 16.06.2020 20:30

Lunga lista di indisponibili per l'Herta che arriva da 2 sconfitte ed è a centro classifica, abbastanza tranquillo rispetto alla zona retrocessione e troppo lntano dalla zona coppe dove invece rimane in corsa il Friburgo che si conferma squadra ostica, specialmente in casa dove ha battuto il Monchengladbach, e lo scorso turno ha strappato un punto anche sul campo del Wolfsburg. La quota dei padroni di casa sta già calando, noi li prendiamo con rimborso in caso di pareggio.

Eintracht Francoforte-Schalke: 1 @1.75 (stake 1)

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 32 - 17.06.2020 18:30

Quota in crollo per i padroni di casa. Sfida tra due squadre pazze divise da un solo punto. Lo Schalke rimane avanti ma è in una situazione davvero critica con tanti giocatori indisponibili, e molte convocazioni dalle giovanili. Nonostante questo lo Schalke ci ha fregato bloccando sul 1-1 il Leverkusen in casa lo scorso turno. A due giorni di distanza non crediamo in un altro colpaccio dello Schalke, specialmente in trasferta. L'Eintracht in campionato quest'anno ha dato poche soddisfazioni ai propri tifosi, pur rimanendo una buona squadra che ultimamente si è ripresa con 3 vittorie nelle ultime 4 partite.

Augusta-Hoffenheim: 2 +0 (AH) @1.89 (stake 1)

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 32 - 17.06.2020 20:30

L'Hoffenheim deve riprendersi dopo la sconfitta interna contro il Lipsia, anche perchè il Wolfsburg rimane avanti 3 punti per il 6° posto che può valere l'Europa. Lo scorso turno l'Augusta ha fatto 3 punti d'oro nello scontro diretto sul campo del Mainz e oggi potrebbe scontare qualcosa, anche se gioca in casa dove comunque non ha mai vinto nelle ultime 5 partite. Andiamo con gli ospiti ma li prendiamo con rimborso in caso di pareggio. L'Hoffenheim ha sempre vinto negli ultimi 4 viaggi alla WWK Arena con 11 gol segnati e solo 1 concesso all'Augusta.

