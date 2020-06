Pronostici Bundesliga: Colonia-Francoforte, Lipsia-Borussia Dortmund e partite della 33a giornata in Germania il 20 giugno 2020

Nuovamente in campo la Bundesliga con la 33a giornata. Il campionato è già stato vinto dal Bayern, ma ci sono ancora i verdetti per l'Europa e per la retrocessione ad accendere questo turno tutto in campo sabato 20 giugno 2020, in contemporanea alle ore 15:30.

Vediamo analisi e Pronostici Vincenti Calcio visto che prosegue il campionato di calcio tedesco e prendiamo le quote di Snai e Betaland come riferimento. Ascolta anche lo studio di Dartagnan nel nostro podcast, con analisi e scommesse del weekend sui maggiori campionati in gioco:

Analisi e Pronostici 33° Giornata di Bundesliga

Il big match di giornata è tra Lipsia-Borussia Dortmund, ovvero la 2° contro la 3°, staccate di soli 3 punti. Qualche assenza di troppo per gli ospiti ma potremmo comunque vedere una sfida da Over visto che si scontrano due dei migliori attacchi della Bundesliga che non a caso all'andata diedero vita ad uno spettacolare 3-3. La quota su Over 2.5 è però molto bassa sotto @1.60 e non vogliamo rischiare la linea a 3.5 gol totali, col Borussia che nelle ultime partite è stata squadra da Under al contrario del Lipsia.

⚽️Colonia-⚽️Francoforte: 2 +0 (AH) @1.83 (stake 1)

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 33 - 20.06.2020 15:30

Occasione per il Francoforte e quota in calo ma ancora di valore sul rimborso in caso di pareggio sugli ospiti. Il Francoforte arriva da 2 vittorie anche se il 7° posto, ultimo disponibile per l'Europa è quasi andato. Il Colonia arriva da 2 sconfitte e non vince da 8 turni in campionato anche se la salvezza è ormai acquisita.

⚽️TRIPLA @2.56 (stake 1)

📌Dusseldorf-Augusta: 1X

📌Hoffenheim-Union Berlino: 1

📌Paderborn-Monchengladbach: 2

🗓GERMANIA: Bundesliga - Giornata 33 - 20.06.2020 15:30

Andiamo sulle squadre più motivate come il Dusseldorf in casa contro l'Augusta che è praticamente già salvo. Il Dusseldorf ha bisogno di punti salvezza, almeno per mantenere le chance di spareggio e non la retrocessione diretta. Stessa cosa, ma in chiave europea in Hoffenheim-Union Berlino con l'Hoffenheim che cerca l'Europa mentre l'Union è salva dopo le ultime 2 vittorie e gioca per nulla. Quota sul 1 fisso in calo. Infine Paderborn-Monchengladbach, andiamo sugli ospiti che sono impegnati nella corsa per la Champions League mentre il Paderborn è già certo della retrocessione.

