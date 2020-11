Pronostici Calcio: PSG-Rennes e Borussia Dortmund-Bayern Monaco, big match al vertice di Ligue1 e Bundesliga nel weekend del 7-8 novembre 2020

In Francia e in Germania è in arrivo un weekend di calcio molto interessante con un paio di big match da non perdere. In Bundesliga si scontrano Borussia Dortmund-Bayern Monaco mentre in Ligue 1 c'è la sfida PSG-Rennes.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 7a giornata di Bundesliga

La 7a giornata di Bundesliga è quella del grande classico tedesco Borussia Dortmund-Bayern Monaco. Si gioca al Signal Iduna Park ma il Borussia è sfavorito @4.00 contro il Bayern che si gioca @1.85. E' lo scontro tra le prime 2 della class appaiate a 15 punti, il Bayern grazie ad un attacco da 24 gol segnati rispetto ai 13 del Borussia che però è impenetrabile dietro con soli 2 gol subiti in 6 partite (9 il Bayern). Il Bayern ha anche vinto gli ultimi 3 precedenti, i due più recenti propio qui a Dortmund. In 6 degli ultimi 8 scontri diretti è stato Gol No, un azzardo in quota @3.30!

In Lipsia-Friburgo il Lipsia guarderà con attenzione al 3° posto, dietro 2 punti dopo il primo ko stagionale contro il Monchengladbach. A Lipsia però 3 vittorie su 3 e qui in settimana ha perso anche il PSG. Un altro successo interno del Lipsia si gioca @1.36 contro un Friburgo che ha vinto la prima partita dell'anno poi sono arrivate solo sconfitte (2) e pareggi (3).

Pronostici e quote 10a giornata di Ligue 1

Anche in Francia ci sarà un weekend molto atteso con la 10a giornata di Ligue 1, quella di Paris SG-Rennes in campo sabato sera dal Parc des Princes. Il PSG è al comando con 21 punti, il Rennes è terzo ma i parigini hanno mostrato qualche difficoltà anche con la sconfitta in Champions. Il PSG ha infatti una lunga lista di indisponibili, tra cui Mbappe, Neymar, Verratti, Navas, Icardi e Draxler. Il Rennes ha giocato a sua volta in CL perdendo 3-0 col Chelsea e oggi si gioca @7.00 mentre il PSG nonostante i dubbi è favorita @1.44. Attenzione però al Rennes che è stato capace di battere il PSG in 2 degli ultimi 3 confronti.