Pronostici Bundesliga: 10a giornata al via col derby di Berlino ma il big match al vertice è Bayern Monaco-Lipsia. Bavaresi favoriti @1.40. Hoffenheim-Augusta il posticipo di lunedì

In Germania si gioca la 10a giornata al via col derby di Berlino: Herta-Union. Si continua sabato con altre 5 partite tra cui il big match tra 1° e 2°: Bayern Monaco-Lipsia. Il 10° turno di Bundesliga continua con 2 partite alla domenica e sarà chiuso dal posticipo Hoffenheim-Augusta.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 10a giornata di Bundesliga

La 10a giornata di Bundesliga inizia venerdì 4 dicembre col derby della capitale: Herta Berlino-Union Berlino. Sabato il grosso delle partite, compreso il big match Bayern Monaco-Lipsia, prima contro seconda, alle ore 18:30 dall'Allianz Arena. Il Bayern è al comando con 22 punti, due in più del Lipsia. Entrambe hanno giocato in Champions in settimana, col Bayern che nonostante le assenze ha pareggiato 1-1 a Madrid contro l'Atletico mentre il Lipsia ha rischiato ma ha vinto all'ultimo un match spettacolare a Istanbul. Le quote sono tutte sul Bayern @1.40 contro il Lipsia dato @7.00 ma in 3 degli ultimi 4 precedenti è stato Pareggio. Oggi la X paga fino @5.50 volte la posta. 4 Under 2.5 negli ultimi 5 scontri diretti tra Bayern e Lipsia, un opzione data in quota enorme @3.40 questa volta.

Domenica si gioca Werder Brema-Stoccarda con gli ospiti leggermente favoriti @2.40 in questo scontro tra due formazioni appaiate a 9 punti che hanno avuto anche lo stesso ruolino di marcia nelle ultime 5 giornate con 4 pareggi seguiti da una sconfitta lo scorso turno. In campo anche Schalke-Leverkusen. Stagione disastrosa per lo Schalke ultimo e con molti assenti e problemi interni. Il Leverkusen al 3° posto potrebbe approfittarne. Noi abbiamo consigliato Over 2.5. Le quote 1X2 invece favoriscono il Bayer @1.55.

Il turno sarà chiuso dal posticipo Hoffenheim-Augusta di lunedì alle 20:30 dalla PreZero Arena. Anche qui gli indisponibili non mancano, specialmente per l'Hoffenheim che è comunque favorito @1.85. Entrambe arriva da 2 pareggi ma non si è mai vista una X nelle ultime 5 sfide tra queste due formazioni. In 4 occasioni ha vinto la squadra in trasferta e oggi la vittoria del Augusta è offerta @4.00.