Pronostici Bundesliga: 12a giornata, il turno infrasettimanale del campionato di calcio tedesco viene acceso dal big match Bayern Monaco-Wolfsburg

In campo anche il turno infrasettimanale del campionato di calcio tedesco, la 12° giornata di Bundesliga. La sfida più interessante è il big match del 16 dicembre: Bayern Monaco-Wolfsburg.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 12a giornata di Bundesliga

Martedì 15 dicembre 2020 si torna in campo in Germania con la 12a giornata di Bundesliga aperta dalle prime 4 partite: Francoforte-Monchengladbach sono due squadre che non stanno attraversando un grande momento. Il Borussia non perde da 4 giornate, ma 3 sono stati pareggi. L'Eintracht non vince da 8 partite in campionato e non ha mai battuto il Monchengladbach negli ultimi 4 precedenti (0-1-4). Gli ospiti oggi sono leggermente favoriti @2.40 contro il Francoforte @2.70.

In Werder Brema-Borussia Dortmund ospiti senza Haaland ma favoriti sotto @1.60 per la vittoria a Brema col Werner che arriva da 4 sconfitte. In campo anche Hertha-Magonza (la squadra di Berlino è favorita sotto @1.80 ma con quota in crescita) e Stoccarda-Union Berlino (la Union si gioca @3.40 dopo aver bloccato il Bayern sul pareggio in casa).

Mercoledì si continua con altre 5 partite. La più importante è ovviamente il big match delle 20.30 dall'Allianz Arena con Bayern Monaco-Wolfsburg. Il Bayern ha pareggiato a Berlino ma rimane al 2° posto anche se per i bavaresi è stato il 2° pareggio di fila in campionato mentre il Wolfsburg ha vinto contro il Francoforte e di fatto è l'unica imbattuta (assieme alla capolista Leverkusen) quest'anno (5-6-0) visto che lo stesso Bayern ha perso l'imbattibilità in Bundesliga. Il Bayern è comunque favorito @1.35 mentre l'impresa del Wolfsburg si gioca fino @9 (pareggio @5.50).

Le altre partite sono Bielefeld-Augusta (tante assenze da entrambe le parti e quote in equilibrio con i padroni di casa @2.85 e gli ospiti @2.60); Schalke-Friburgo (Friburgo in ripresa, non perde da 3 turni, Schalke in crisi totale, ultimo, non ha ancora vinto quest'anno con 0-4-7 e il primo successo si gioca @3); Colonia-Leverkusen (la capolista Leverkusen si gioca @1.70 ma occhio al Colonia che ha fatto 7 punti nelle ultime 3 giornate uscendo dalla zona retrocessione) e Hoffenheim-RB Lipsia (il Lipsia in campionato non perde da 4 giornate, è al 3° posto e ha fatto l'impresa passando anche in Champions, oggi i tedeschi sono favoriti @1.60).