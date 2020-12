Pronostici Bundesliga: 13a giornata, scontro al vertice con Bayer Leverkusen-Bayern Monaco. Bavaresi favoriti @1.85 alla BayArena

13° turno del campionato di calcio tedesco col big match al vertice di Bundesliga: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 13a giornata di Bundesliga

Il turno sarà aperto venerdì dall'anticipo dallo Stadion An der Alten Försterei con Union Berlino-Borussia Dortmund. Ospiti favoriti @1.75, ma qui la settimana scorsa ha pareggiato anche il Bayern e lo stesso Borussia ha perso 3-1 qui lo scorso anno.

Passiamo al sabato dove spicca il big match tra 1° e 2°: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco. Incrocio di alta classifica sabato pomeriggio alla BayArena: il Bayer Leverkusen - primo in classifica, ancora imbattuto in Bundesliga grazie alla seconda migliore difesa - se la vedrà con i campioni di Germania e d’Europa del Bayern Monaco, prossimi avversari della Lazio in Champions League, staccati di una sola lunghezza e miglior attacco del campionato.

La classifica è a favore dei rossoneri, ma la storia parla invece per gli ospiti che, in campionato, si sono imposti in 48 occasioni contro le sole 18 del Bayer.I bavaresi sono quindi nettamente favoriti secondo i betting analyst di Snai @1,80 contro il @3,90 della squadra di Bosz, e con il pareggio @4,00.

Gli ultimi sei confronti diretti hanno proposto sfide con tre o più reti dove sia Bayern che Leverkusen sono andate in gol: l’Over 2.5 è in prima fila anche stavolta @1,35, per l'Under si sale @2,95. Molto simile la valutazione per il Goal - la scommessa su entrambe le squadre a segno - in quota @1,35 contro @3,00 del No Goal. Un'opzione da tenere in considerazione, visto che la difesa della squadra di Flick prende gol da 12 partite consecutive tra campionato e coppe.

Negli ultimi tre anni il 3-1 è stato il risultato più frequente negli scontri diretti, centrato in quattro occasioni: stavolta quello per il Bayern si gioca @13 mentre per i padroni di casa pagherebbe @30 volte la posta. Robert Lewandowski è come sempre l’osservato speciale: già 15 reti in campionato, al Leverkusen ha segnato 8 volte, tra Bundesliga e coppa di Germania, di cui 6 alla BayArena comprese due doppiette. La terza marcatura doppia del polacco è data @2,85.

⚽️DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Il turno si completa domenica con le ultime 2 partite. Friburgo-Hertha è una sfida tra due squadre a centroclassifica, col Friburgo avanti di un punto grazie alle ultime 2 partite e a 4 turni da imbattuta, mentre l'Herta a sua volta non perde da 4 turni, ma ha incassato 1 sola vittoria nel derby. Quote in equilibrio @2.60 per entrambe.

Alle ore dalla Volkswagen Arena si gioca anche Wolfsburg-Stoccarda con i lupi favoriti @2.30 ma con quota in crescita. L'imbattibilità del Wolfsburg si è infanta nel 1-2 dell'Allianz Arena di Monaco nel turno infrasettimanale. Occhio allo Stoccarda in corsa per l'Europa e a -3 dal 5° posto del Wolfsburg che potrebbe raggiungere con un successo, comunque molto difficile e quotato @3.10.