Pronostici Bundesliga: 14a giornata, il campionato di calcio tedesco inizia il 2021 col big match Borussia Dortmund-Wolfsburg

La Bundesliga è ferma dal 19 dicembre, ma il 2 e 3 gennaio 2021 si torna in campo con la 14a giornata del campionato di calcio tedesco e con subito un big match interessante: Borussia Dortmund-Wolfsburg.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 14a giornata di Bundesliga

Torna il campionato di calcio in Germania conta 14a giornata di Bundesliga al via da sabato pomeriggio con le prime 5 partite in contemporanea alle 15.30. Alle 18.30 tocca ad Hertha-Schalke due formazioni in difficoltà, specialmente lo Schalke ultimo e ancora a caccia della prima vittoria stagionale, con problemi societari e un infermeria piena. Anche la squadra di Berlino però non sta andando bene quest'anno ma in casa è favorita @1.75 per il ritorno alla vittoria che manca da 3 giornate. Lo Schalke è 0-2-4 in trasferta in stagione, con 5 gol segnati e la bellezza di 23 subiti.

Alle 20.30 dalla Mercedes-Benz Arena c'è Stoccarda-RB Lipsia. Il Lipsia è al 3° posto, pari al Leverkusen e a -2 dalla capolista Bayern. Lo Stoccarda ha un pò rallentato prima della pausa, perdendo il 6° posto che vale l'Europa, ma proprio per questo la motivazione non mancherà anche se i book scommettono sugli ospiti favoriti @1.85.

Domenica due sole partite ma molto importanti. Intanto alle 15.30 dal Signal Iduna Park c'è il big match Borussia Dortmund-Wolfsburg. Il Borussia è favorito con quota in calo sotto @1.60 e potrà approfittarne visto che oltre a giocare in casa (dove ha perso incredibilmente le ultime 3 partite dopo aver aperto la stagione con 3 vittorie), potrà approfittare anche delle tante defezioni del Wolfsburg che al momento è al 4° posto, 2 punti avanti proprio al Borussia, ma grazie al grande rendimento interno visto che al contrario in trasferta sarebbe penultimo (1-4-1). Il Borussia ha vinto le ultime 4 partite contro il Wolfsburg, e tutte senza mai concede gol. Sono ben 7 i precedenti consecutivi chiusi con Gol NO da queste due squadre. Un 8° Gol No oggi paga @2.35, ci farei un pensierino.

Alle ore 18.00 dall'Allianz Arena si chiude con Bayern Monaco-Magonza. Il Bayer è al comando della classifica e in casa è ancora imbattuto (4-2-0 con 23 gol segnati e 8 subiti). Il Magonza è penultimo e finora ha vinto solo una volta (1-3-9). Il Bayern ha sempre vinto negli ultimi 6 precedenti contro il Magonza e un successo anche alla prima del 2021 si gioca in micro quota @1.10.