Pronostici Bundesliga: 15a giornata inizia col big match Monchengladbach-Bayern. Il Lipsia ospita il Borussia Dortmund

E' in arrivo un interessante 15a giornata di Bundesliga al via dal 8 gennaio con Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco. Il giorno dopo da non perdere Lipsia-Borussia Dortmund. Domenica le ultime 2 partite: Augusta-Stoccarda e Bielefeld-Herta Berlino.

Pronostici e quote 15a giornata di Bundesliga

L'anticipo del venerdì è l'interessante Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco. Bayern reduce da 3 vittorie e al comando del campionato con 33 punti, 12 in più del Monchengladbach in rincorsa verso l'Europa dopo il ritorno alla vittoria, anche se faticoso (1-0 sul campo del Bielefeld). Bayern favorito @1.60. 6 Over negli ultimi 7 precedenti (oggi Over 2.5 @1.35).

Sei partite al sabato, da non perdere RB Lipsia-Borussia Dortmund. Tanti assenti per il Lipsia e quota sul 1 in salita a @2.45. I padroni di casa sono al 2° posto, 6 punti avanti al Borussia 4° ma nessuno ha il rendimento interno del Lipsia (6-1-0). Il Borussia non ha però mai perso negli ultimi 5 precedenti. La Doppia Chance X2 si gioca poco sotto @1.60.

Domenica le ultime 2 partite. Si inizia con Augusta-Stoccarda, due squadre a centroclassifica, separate da un solo punto. Al momento è avanti l'Augusta che gioca in casa ma è sfavorito @3.50. Lo Stoccarda deve riscattare il doppio 0-1 degli ultimi turni. L'Augusta arriva da 5 Goal No, lo Stoccarda da 3. Negli ultimi 6 precedenti non abbiamo mai visto entrambe le squadre a segno. Il Gol NO questa volta paga @2.40, una quota oltre la pari su cui fare un pensierino.

Si chiude con Bielefeld-Herta Berlino dallo Schüco Arena dove i padroni di casa sono sfavoriti @3.80. Bielefeld terzultima dopo 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. Herta 6 punti avanti dopo il 3-0 sullo Schalke fanalino di coda e in crisi totale. Oggi l'Herta si gioca @2.00 con quota in calo.