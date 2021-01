Pronostici Bundesliga: 17a giornata in Germania, turno infrasettimanale il 19 e 20 gennaio 2021 col big match Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund. Il Lipsia ospita l'Union Berlino

Turno infrasettimanale del campionato di calcio tedesco con la 17a giornata di Bundesliga in campo martedì 19 e mercoledì 20 gennaio 2021.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland.

Pronostici e quote 17a giornata di Bundesliga

Arriva la due giorni di Bundesliga con 4 partite al martedì. La più importante è Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund alle 20.30 dalla BayArena. Il Leverkusen è al 3° posto ma ha raccolto 1 solo punto nelle ultime 4 giornate, molto limitato dalle tante assenze. Il Borussia dopo 2 vittorie ha pareggiato in casa contro il Mainz agganciando a 29 punti proprio il Bayer. Il Leverkusen ha vinto il precedente più recente ma aveva perso le 4 sfide precedenti contro il Borussia favorito @2.10 in questa statistica. La costante nei 5 precedenti è stato l'Over 2.5, sempre uscito con un totale di 26 gol, più di 5 di media. Oggi Over 2.5 si gioca sotto @1.60.

Altre 5 partite in programma mercoledì e qui a rubare l'attenzione più che Augusta-Bayern Monaco (bavaresi favoriti @1.20) è RB Lipsia-Union Berlino. Padroni di casa favoriti @1.50 ma occhio alla Union che è al 5° posto, arriva dalla vittoria sul Leverkusen e in campionato non perde da 5 giornate mentre il Lipsia ha rallentato cn la sconfitta interna contro il Borussia e il 2-2 sul campo del Wolfsburg. Il Lipsia ha vinto il doppio impegnato contro l'Union lo scorso anno, con un doppio Over 2.5 che questa volta si gioca @1.75.