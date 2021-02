Pronostici Bundesliga: 21a giornata dal 12 al 15 febbraio 2021. Big match Wolfsburg-Moenchengladbach. Lunedì torna in campo il Bayern Monaco da campione del mondo

Il Bayern Monaco rientra per la 21a giornata di Bundesliga in Germania, e lo fa da campione del mondo. Lunedì i bavaresi tornano in campo da favorito contro l'Arminia Bielefeld

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Pronostici e quote 21a giornata di Bundesliga

La 21a giornata di Bundesliga si apre venerdì sera dalla Red Bull Arena con RB Lipsia-Augusta, match importante soprattutto per i padroni di casa. La squadra di Nagelsmann è seconda in classifica, a -7 da quella di Flick. I punti sono 41, frutto di 12 vittorie, 5 pareggi ed appena tre sconfitte. Ma quello che impressiona è il ruolino di marcia in casa: otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in dieci gare. Nessuno in Bundesliga ha conquistato più punti (25) tra le mura amiche. Un altro successo del Lipsia si gioca @1.25.

Il big match si gioca domenica con Wolfsburg-Borussia Moenchengladbach. I lupi sono ancora imbattuti in casa (sei successi e tre pareggi) e hanno aperto una striscia di quattro vittorie consecutive. Il Gladbach con il k.o. contro il Colonia ha posto fine ad una serie positiva di sei risultati utili consecutivi. Gli uomini di Rose sono settimi in classifica, a 32 punti, a seguito di 8 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Le quote favoriscono i padroni di casa @2.40 contro gli ospiti offerti @2.90.

Il turno si concluderà lunedì con Bayern Monaco-Arminia Bielefeld. In campo il Bayern, reduce dal successo nel Mondiale per Club. I bavaresi ieri hanno battuto in finale il Tigres grazie a un gol di Pavard al 59’ che ha regalato un altro titolo alla formazione di Flick dopo la coppa nazionale, il campionato, la Supercoppa tedesca, la Champions League e la Supercoppa Europea. Un filotto di trofei che, nella storia del calcio, era riuscito solo al Barcellona di Guardiola nel 2009. La vittoria dei bavaresi in campionato, nonostante le ultime fatiche, è quasi scontata secondo i book che la quotano @1.15.

Bundesliga 21a giornata:

12.02. 20:30 RB Lipsia – Augsburg

13.02. 15:30 Borussia Dortmund – Hoffenheim

13.02. 15:30 Bayer Leverkusen – Mainz

13.02. 15:30 Werder Brema – Friburgo

13.02. 15:30 Stoccarda – Hertha

13.02. 18:30 Union Berlino – Schalke 04

14.02. 15:30 Eintracht Francoforte – Colonia

14.02. 18:00 Wolfsburg – Borussia Moenchengladbach

15.02. 20:30 Bayern Monaco – Arminia Bielefeld