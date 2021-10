Pronostici Bundesliga: 7a giornata, Lipsia chiamato al riscatto contro il Bochum. Il Bayern Monaco ospita il Francoforte

Vediamo le analisi della 7a giornata di Bundesliga, il campionato di calcio tedesco che inizia venerdì 1 ottobre 2021 con l'anticipo Colonia-Furth. Il Lipsia ospita il Bochum, Bayern Monaco nettamente favorito contro il Francoforte. In ottica salvezza il derby Stoccarda-Hoffenhaim.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Bundesliga

COLONIA-FURTH

Il Koln potrebbe iniziare la stagione di Bundesliga nel modo migliore degli ultimi quattro anni, con 8 punti ottenuti fin ora: sperano di poter migliorare il risultato pessimo dello scorso anno che li ha visti disputare i playout per non retrocedere. Quando trovano il gol del vantaggio la squadra tende a disunirsi, poiché le ultime tre partite di Bundesliga li hanno visti subire il gol del pareggio dopo il momentaneo 1-0. La formazione di Colonia infatti ha concluso l'ultima giornata come uno dei due club a non essere riusciti a vincere in almeno tre occasioni dopo aver segnato per primo.

Senza vincere nessuna delle prime sei partite (1 pareggio, 5 sconfitte) il Furth occupa l’ultimo gradino del podio: nessuna squadra con questo score si è mai salvata nella storia della Bundes.

Tutte e sette le partite del Koln nella stagione 2021/22, in tutte le competizioni, hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare: potrebbe trovare il primo NO GOL della stagione contro questo Furth (@2.20 SNAI).

DORTMUND-AUGUSTA

Il Borussia Dortmund è tornato a vincere a metà settimana in UEFA Champions League, battendo lo Sporting Lisbona per 1-0 e ora ha la possibilità in casa di risollevarsi dalla brutta sconfitta contro il Borussia Mönchengladbach nell'ultima uscita di Bundesliga: seconda sconfitta sulle sei partite di campionato (4 vittorie), non accadeva dal 2016/17. I “gialloneri” hanno vinto tre partite casalinghe consecutive e sono i naturali favoriti per i te punti anche qui (@1.22 EUROBET): vincere varrebbe la quarta vittoria di fila per il BVB e non ha perso uno scontro diretto casalingo dal 2014/15 (4 vittorie, 2 pareggi), segnando 3 o più gol nei loro ultimi tre scontri casalinghi.

Una sola vittoria di Bundes per l’”Augusta”, proprio contro il Gladbach, nella quinta giornata: la settimana scorsa invece contro il Freiburg è arrivata la terza sconfitta consecutiva con il pesante passivo di 3-0. Tuttavia, un altro crollo in trasferta non sarebbe sorprendente poiché ora hanno giocato nove trasferte di campionato senza vincere una partita (2 pareggi, 7 sconfitte).

L'Augsburg non è riuscito a segnare nelle ultime tre trasferte di Bundesliga ed ha subìto una media di due gol a partita nelle ultime sei trasferte di campionato (2 pareggi, 4 sconfitte). Scegliamo la MULTIGOL CASA 2-4 che vale @1.50 SISAL.

HERTA-FRIBURGO

Dopo aver subìto sconfitte per cinque e per sei ‘a zero’ in trasferta contro le squadre arrivate nelle prime due posizioni della scorsa l'Hertha Berlino affronta una delicata gara contro il sorprendente Friburgo. Le due vittorie dell'Hertha Berlino ottenute nel mese di Settembre hanno permesso di uscire dalla zona bassa della classifica e la loro unica sconfitta in questa stagione è arrivata proprio qui (4 vittori e, 3 pareggi): all’Olympiastadion sono imbattuti da cinque partite casalinghe!

La squadra ospite sta viaggiando su “medie europee”, nonostante il pareggio per 0-0 nell'ultima trasferta: i gol potrebbero essere tanti qui dato che il Freiburg non ha ancora visto pareggi consecutivi a reti bianche in trasferta nella massima serie dopo il suo debutto in Bundesliga nel 1993!

Un dato statistico importante è quello che vede 11 delle ultime 12 trasferte del Freiburg vincere la squadra andata in vantaggio: da migliorare sicuramente la fase difensiva, poiché otto delle sue ultime dieci vittorie in trasferta in Bundesliga hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare. X o GOL la combochance scelta per questa gara e la si trova in lavagna SISAL @1.50.

STOCCARDA-HOFFENHEIM

Il derby del Baden-Württemberg arriva durante una striscia negativa per i padroni di casa dello Stuttgart, che non trova la vittoria da cinque partite di Bundesliga (2 pareggi, 3 sconfitte): potrebbe essere la gara perfetta per ottenere punti fondamentali in ottica salvezza e dare slancio alla classifica. La sua unica vittoria in questa stagione di campionato è arrivata in casa, anche se non è stato in grado di mantenere la porta inviolata nelle ultime sette partite casalinghe di Bundesliga. Dovranno quindi cercare subito al via della rete e potranno essere positivi dato che hanno segnato alla Mercedes-Benz Arena otto dei suoi nove gol in questa stagione di campionato.

L'Hoffenheim ha concluso la propria sequenza di quattro partite senza vittorie in campionato battendo il Wolfsburg per 3-1: in trasferta però le cose non vanno di pari passo, dato che hanno vinto solo una delle 11 ultime trasferte di Bundes. I dati ci spingono a schierarci con lo Stoccarda, la cui DOPPIA CHANCE IN vale @1.53 GOLDBET.

WOLFBURG-MONCHENGLADBACH

Dopo aver fatto registrare 4 esiti NO GOL nella prima parte di stagione, il Wolfsburg sembra essersi inceppato, dato che ha subito gol in 3 delle ultime 4 in tutte le competizioni senza mai trovare i tre punti: il pareggio casalingo di Mercoledì in UCL toglie energie importanti ai padroni di casa e potrebbero approfittarne i “bianconeri”.

Il Borussia sembra esaltarsi conto le big, dato che ha ottenuto 4 punti contro Dortmund e B.Monaco: nell’ultimo turno infatti è arrivata una vittoria sorprendente contro i rivali del Dortmund, tre punti che potrebbero dare finalmente slancio agli ospiti. In un match equilibrato, un punto a testa potrebbe andare bene ad entrambe, con l’esito X che non si verifica per il Monchengladbach dalla prima giornata (@3.50 BWIN).

LIPSIA-BOCHUM

Super favoriti per la vittoria finale, i “redbull” si giocano alla quota micro di @1.22 BET365: attenzione al momento di forma non ottimale, dato che hanno fatto registrare una sola vittoria nelle ultime 6 disputate in tutte le competizioni: in quell’occasione è arrivata una goleada (6-0 vs Herta). Le recenti brutte prestazioni però mettono nell’ottica dei padroni di casa un solo risultato, ovvero vincere per ripartire verso le prime posizioni di classifica.

Ospiti di giornata sono la formazione di Bochum, attualmente al penultimo posto e con la terza peggior difesa: sono riusciti a mantenere la porta inviolata nell’ultima giornata (0-0 vs Stoccarda), mentre nella gara di Monaco di Baviera sono arrivati 7 gol al passivo.

Difficile che gli ospiti possano uscire da questo stadio con almeno un punto: pronostichiamo un ritorno del Lipsia alla vittoria, in un match che non dovrebbe vedere goleade (1+ multigol 2-4 alla quota @1.88 GOLDBET).

MAGONZA-UNION BERLINO

In un torneo ricco di gol, il Mainz sta facendo registrare da inizio torneo una delle strisce più lunghe di sempre di esiti NO GOL: sono infatti 7 le gare consecutive in cui entrambe non riescono a segnare e 6 di queste sono terminate in UNDER 2.5. I padroni di casa dovranno approfittare delle stanchezze ospiti di Conference League, non ancora abituati a giocare ogni tre giorni.

Lo Union ha trovato per la prima volta il suo gol nei secondi 45’ tra le mura amiche contro il Biefield che li ha portati alla vittoria che mancava nelle ultime due giornate: servirà continuare su questa strada per poter replicare la Bundes 20/21 e mantenere la porta inviolata qui sarebbe già un successo.

Il pronostico GOL scelto dalla redazione interromperebbe una striscia importanti per il Mainz, che rischierebbe di centrare l’ottavo esito consecutivo (@1.84 UNIBET).

BAYERN MONACO-FRANCOFORTE

Squadre opposte a confronto: i bavaresi sono a quota 9 vittorie consecutive in tutte le competizioni, mentre gli ospiti hanno centrato 6 pareggi nelle ultime 6!

Troviamo difficile che l’Eintracht potrà uscire con un altro pareggio dall’Allianz Arena, più probabile una vittoria dei Bayern: la squadra di Nagelsmann sembra imbattibile in Bundes, dato che dopo il pareggio nella prima giornata, ha ottenuto 5 vittorie consecutive.

I 9 gol subiti dagli ospiti mettono in seria difficoltà la difesa della squadra del “Reno” e il Bayern dovrebbe avere vita facile dall’alto dei suoi 26 gol fatti: OVER 2.5 CASA vale @1.40 SISAL.

BIEFIELD-LEVERKUSEN

Penultimi contro secondi, il piccolo Biefield ha bisogno di punti salvezza in una gara quasi proibitiva contro il Bayer: i padroni di casa faticano troppo a segnare (peggior attacco con 3 reti all’attivo), ma in difesa concedono poco (6 gol). Attenzione a questo dato, poiché i padroni di casa hanno centrato 5 esiti UNDER 2.5 nelle 6 di Bundes.

4 sono le vittorie delle “aspirine”, al netto di 1 pareggio e 1 sconfitta: hanno giocato in EL giovedì e potrebbero faticare più del dovuto, anche se gli ospiti sono una squadra temibile e forte in fase offensiva: scegliamo una doppia chance con almeno 3 reti a favore del Leverkusen (@1.88 PLANETWIN).

