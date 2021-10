Scommesse Bundesliga: passo falso del Bayern ma le quote antepost puntano sui bavaresi vincenti @1.12. Nel prossimo turno il big match contro il Leverkusen

Anche la Germania si preparata alla sosta per le nazionali e ne approfittiamo per fare il punto della situazione con le quote antepost, le statistiche e anche il prossimo turno di Bundesliga quando ci sarà il big match tra le due capoliste: Bayern Monaco-Bayer Leverkusen.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Risultati e Quote Antepost Bundesliga 2021-22

Arriviamo da una 7a giornata di Bundesliga in cui abbiamo assistito ad uno dei rari passi falsi del Bayern Monaco che ha perso in casa contro il Francoforte e si è fatta agganciare al comando della classifica del campionato di calcio tedesco dal Bayer Leverkusen. Si è rimesso in moto anche il Borussia Dortmund ora a -1 dalla verra assieme al Friburgo.

Bundesliga 2021/22

Bayern 1,12

Dortmund 7,00

Leverkusen 20

Lipsia 20

Wolfsburg 50

Monchengladbach 75

Hoffenheim 300

Union Berlino 300

Eintracht Francofort 300

Hertha 400

Colonia 500

Friburgo 500

Mainz 500

Stoccarda 750

Augsburg 1.000

Arminia Bielefeld 1.000

Bochum 1.500

Greuther Furth 2.500

Testa A Testa Bundesliga 2021/22

T/T Arminia Bielefeld - Bochum 1,65 2,10

T/T Friburgo - Mainz 1,45 2,55

T/T Hertha - Hoffenheim 2,40 1,50

T/T Leverkusen - Wolfsburg 1,67 2,05

T/T Stoccarda - Union Berlino 2,40 1,50

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 2,15 1,62

Augsburg Retrocessa S/N 2,55 1,45

Bayern Retrocessa S/N 3.000 1,00

Bochum Retrocessa S/N 1,72 2,00

Colonia Retrocessa S/N 12 1,00

Dortmund Retrocessa S/N 2.000 1,00

Eintracht Francofort Retrocessa S/N 9,00 1,00

Friburgo Retrocessa S/N 18 1,00

Greuther Furth Retrocessa S/N 1,25 3,50

Hertha Retrocessa S/N 9,00 1,03

Hoffenheim Retrocessa S/N 18 1,00

Leverkusen Retrocessa S/N 400 1,00

Lipsia Retrocessa S/N 500 1,00

Mainz Retrocessa S/N 15 1,00

Monchengladbach Retrocessa S/N 50 1,00

Stoccarda Retrocessa S/N 7,50 1,05

Union Berlino Retrocessa S/N 12 1,00

Wolfsburg Retrocessa S/N 300 1,00

Capocannoniere Bundesliga 2021/2022

Lewandowski R 1,45

Haaland, Erling 2,50

Schick, Patrik 25

Silva Andre 50

Weghorst W 50

Gnabry Serge 75

Kramaric Andrej 100

Stindl, Lars 100

Statistiche e Prossimo Turno

In Germania, a differenza dell'Italia, il fattore campo rimane importante col 49.21% di vittorie delle squadre di casa e solo il 25.4% di vittorie in trasferta, esattamente come i Pareggi. Stesso trend rispetto all'Italia invece sulle reti con un 60.32% di partite da Over 2.5 rispetto al 39.68% di Under. Anche i Gol SI sono usciti al 58.73% delle partite con entrambe le squadre a segno.

Si torna in campo il 15 ottobre dopo la sosta per le nazionali di calcio. Imperdibile il big match al vertice tra Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. Potrebbe approfittarne il Borussia Dortmund che ospita il Mainz. Il Friburgo, 4° forza al momento, sembra aver preso il posto del Lipsia che ospita nel prossimo turno.