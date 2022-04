Pronostici Bundesliga 31a giornata, un turno del campionato di calcio tedesco che inizia già dal venerdì sera con l’anticipo Wolfsburg-Magonza. Si continuerà col grosso delle partite al sabato mentre domenica sono in campo Bochum-Augusta ed Hertha-Stoccarda. Ovviamente a rubare la scena è il Der Klassiker tra Bayern Monaco-Borussia Dortmund.

Pronostici Bundesliga 31a giornata: anticipo del venerdì, Wolfsburg-Mainz

La 31 giornata di Bundesliga si apre già venerdì sera alle 20:30, con la sfida tra Wolfsburg-Magonza. I padroni di casa, a +6 dalla zona salvezza ma reduci da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, hanno bisogno di un successo per non rischiare di essere risucchiati nelle zone pericolose della classifica.

Il Wolfsburg arriva dall’umiliante 1-6 di Dortmund al contrario del Mainz che è stato bloccato sullo 0-0 in casa contro lo Stoccarda, ma per questa sfida puntiamo su entrambe le squadre a segno per un GOL SI @1.70.

Pronostici Bundesliga 31a giornata: Der Klassiker, Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Sabato, alle ore 15:30, il Leverkusen è chiamato a difendere il quarto posto sul campo del Furth, fanalino di coda del campionato e ormai destinato alla retrocessione. Gli ospiti, a causa del solo punto conquistato nelle ultime due sfide disputate, sentono il fiato sul collo del Friburgo, che si trova ora a una sola lunghezza di distacco.

Alle ore 18:30, ecco il big match di giornata, il Der Klassiker che vedrà sfidarsi la prima e la seconda forza del campionato. Il Bayern Monaco, capolista e a +9 sul secondo posto, ospita la diretta inseguitrice Borussia Dortmund nel tentativo di chiudere definitivamente il discorso Meisterschale.

Nonostante l’eliminazione in Champions per mano del Villarreal, gli uomini di Nagelsmann arrivano da un momento particolarmente positivo in campionato, avendo conquistato 13 punti nelle ultime 5 partite. Il Dortmund, invece, non è riuscito a tenere lo stesso passo, avendone conquistati “solo” 10 nello stesso periodo. Successo del Bayern per 2-3 nella gara d’andata, grazie alla doppietta del solito Lewandowski e alla marcatura di Coman.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

Quote 1×2

Wolfsburg – Mainz 2,40 3,30 2,95

Colonia – Bielefeld 1,53 4,25 6,00

Eintracht Frankfurt – Hoffenheim 2,50 3,55 2,70

Friburgo – Monchengladbach 1,80 3,90 4,00

Greuther Furth – Leverkusen 7,25 5,00 1,40

Leipzig – Union Berlino 1,50 4,25 6,50

Bayern – Dortmund 1,37 5,50 7,00

Bochum – Augsburg 2,30 3,20 3,20

Hertha – Stoccarda 2,85 3,30 2,50

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 1,30 3,25

Augsburg Retrocessa S/N 25 1,00

Hertha Retrocessa S/N 2,25 1,55

Stoccarda Retrocessa S/N 2,50 1,45

Wolfsburg Retrocessa S/N 50 1,00

