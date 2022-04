Pronostici Bundesliga 32a giornata, vediamo le sfide del campionato di calcio tedesco in programma venerdì e sabato. Dopo lo stop domenicale si torna in campo lunedì 2 maggio con un doppio posticipo, e proprio su una di queste sfide, Leverkusen-Eintracht Frankfurt, si basa la nostra free pick.

Pronostici Bundesliga 32a giornata: le partite di venerdì e sabato

Il 32º turno di Bundesliga si apre venerdì alle 20:30, con l’Union Berlino, vittorioso negli ultimi 4 incontri di campionato e lanciato in ottica qualificazione europea, che ospita un Furth ormai retrocesso.

Sabato, alle 15:30, il Borussia Dortmund, saldo al secondo posto ma reduce dalla sconfitta per 3-1 contro il Bayern Monaco, ospita il Colonia, che con 49 punti (al settimo posto) spera ancora in traguardi importanti.

Il Bayern Monaco, fresco campione di Germania e reduce da 5 successi consecutivi in campionato, è ospite del Magonza, tranquillo a metà classifica ma che ha portato a casa solamente 2 punti negli ultimi 5 incontri disputati.

Pronostici Bundesliga 32a giornata: doppio posticipo del lunedì in Germania

Lunedì 2 maggio, alle 20:30, il Leverkusen è chiamato a difendere la terza posizione nella sfida casalinga contro il Francoforte, che con 40 punti in classifica non ha più alcuna ambizione. La squadra di Gerardo Seoane, con i soli 4 punti conquistati nelle ultime 3 partite, deve guardarsi le spalle dal Lipsia, che scenderà in campo allo stesso orario, in trasferta, contro il Monchengladbach. Doppia difficoltà per la squadra di Tedesco, reduce dalla sconfitta per 1-2 in campionato contro l’Union Berlino e con una semifinale di ritorno di Europa League ancora tutta da giocare.

Noi ci concentriamo sulla partita di Leverkusen per la nostra free pick che è la COMBO GOL SI + OVER 2.5 @1.70 che è sempre risultata buona negli ultimi 4 confronti diretti tra queste due formazioni dalle spiccate qualità offensive, compreso il 5-2 per l’Eintracht nell’andata di Francoforte.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

Quote 1×2

Union Berlino – Greuther Furth 1,24 6,00 13

Augsburg – Colonia 2,80 3,40 2,45

Bielefeld – Hertha 2,65 3,20 2,75

Dortmund – Bochum 1,35 5,50 7,25

Mainz – Bayern 5,25 4,75 1,50

Stoccarda – Wolfsburg 1,97 3,70 3,60

Hoffenheim – Friburgo 2,40 3,60 2,75

Leverkusen – Eintracht Frankfurt 1,40 5,00 6,25

Monchengladbach – Leipzig 4,00 4,00 1,75

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 1,15 1,00

Hertha Retrocessa S/N 8,00 1,00

Stoccarda Retrocessa S/N 2,25 1,00

