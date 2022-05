Pronostici Bundesliga 33a giornata, si inizia venerdì con l’anticipo Bochum-Bielefeld si continua nel fine settimana per questo turno del campionato di calcio tedesco che siamo andati ad analizzare con un raddoppio come free pick.

Pronostici Bundesliga 33a giornata: gli anticipi di venerdì e sabato

Venerdì sera alle ore 20:30, prende il via la giornata numero 33 della Bundesliga, con la sfida tra Bochum-Bielefeld. I padroni di casa, al 12° posto e senza alcuna ambizione di classifica, ospitano il Bielefeld che deve assolutamente portare a casa un successo se vuole ancora sperare di non retrocedere. Per farlo, però, deve invertire la rotta rispetto a quanto fatto nelle ultime 5 partite, nelle quali ha ottenuto 3 sconfitte e 2 pareggi.

Impegno sulla carta non particolarmente complicato per il Dortmund, che domani, alle 15:30, è ospite di un Furth fanalino di coda del campionato e già matematicamente retrocesso. La squadra di Marco Rose, reduce da 2 sconfitte consecutive, vuole ottenere quel successo che le consentirebbe di blindare il secondo posto in classifica.

Consigliamo la DOPPIA @2.23 (BIELEFELD X2 + BORUSSIA DORTMUND VINCENTE).

Pronostici Bundesliga 33a giornata: le partite di domenica

Il Bayern Monaco, Campione di Germania, ospita lo Stoccarda, al sedicesimo posto, a rischio retrocessione e in grado di conquistare solamente 3 punti negli ultimi 5 incontri disputati (3 pareggi, 2 sconfitte). La squadra di Julian Nagelsmann, nell’ultimo turno, ha mostrato una flessione fisiologica, che l’ha portata a una sonora sconfitta per 3-1 sul campo del Magonza.

Chiude la giornata di campionato la sfida di domenica 8, alle 19:30, tra Lipsia-Augusta. I padroni di casa si presentano a questa sfida dopo aver vissuto una settimana d’inferno, con la sconfitta contro il Monchengladbach prima e l’eliminazione dall’Europa League poi, avvenuta per mano dei Rangers. I ragazzi di Domenico Tedesco, però, sanno di doversi risollevare subito: i due stop consecutivi in campionato, infatti, hanno permesso il sorpasso del Friburgo al quarto posto in classifica (+1 sul Lipsia).

3

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

Quote 1×2

Bochum – Bielefeld 2,15 3,50 3,25

Colonia – Wolfsburg 1,55 4,50 5,00

Friburgo – Union Berlino 1,92 3,70 3,75

Greuther Furth – Dortmund 8,50 6,00 1,30

Hoffenheim – Leverkusen 3,20 4,00 2,00

Hertha – Mainz 2,45 3,45 2,80

Eintracht Frankfurt – Monchengladbach 2,30 3,90 2,75

Bayern – Stoccarda 1,24 7,00 9,50

Leipzig – Augsburg 1,24 6,25 11

Retrocessa Si/No Bundesliga 2021/2022

Arminia Bielefeld Retrocessa S/N 1,04 1,00

Hertha Retrocessa S/N 18 1,00

Stoccarda Retrocessa S/N 2,00 1,00