Pronostici Bundesliga 34a giornata, il campionato di calcio tedesco è come sempre il primo a concludersi in Europa, da tempo nelle mani del Bayern Monaco. Vediamo le sfide più interessanti, gli ultimi verdetti e i nostri consigli per le scommesse.

Pronostici Bundesliga 34a giornata: le partite più interessanti dell’ultimo turno

Si chiude questo fine settimana la stagione della Bundesliga 2021-2022. Il Bayern Monaco campione da tempo farà visita al Wolfsburg in una gara che non vale nulla ai fini della classifica.

Sicuro della qualificazione alla prossima Champions League anche il Borussia Dortmund, che ospita un Hertha Berlino a cui serve un punto per essere matematicamente salvo

Lipsia che fa visita all’Arminia Bielefeld (penultimo con 27 punti), che coltiva ancora il sogno di giocarsi lo spareggio per la permanenza nella massima serie.

L’Union Berlino ospita il Bochum per blindare l’Europa League, con il Colonia (attualmente sicuro di giocare almeno la Conference League) che insegue a -2, ma deve far visita allo Stoccarda, terzultimo con 30 punti.

Pronostici Bundesliga 34a giornata: Free pick Leverkusen-Friburgo

Qualificazione alla prossima Champions League certa anche per il Bayer Leverkusen, che dopo 3 vittorie di fila ospita un Friburgo in lotta per il 4° posto a -2 dal Lipsia.

I padroni di casa sono senza Adli, Bellarabi, Fosu-Mensah e Wirtz. Il Bayer quest’anno è stato più efficace fuori casa che sul proprio campo. Giochiamo sulla maggior motivazione ospite che ha battuto le aspririne negli ultimi 2 precedenti di Bundesliga, compreso il 2-1 dell’andata con una rete per tempo, firmate da Grifo e Schade. Prendiamo la giocata ad handicap asiatico che trovate su Bet365 con FRIBURGO +0.0, +0.5 @1.72, ovvero andremo in cassa anche in caso di pareggio (mezza cassa). Se volete alzare la quota per un raddoppio c’è anche il Rimborso in Caso di Pareggio (+0 Asian Handicap) @2.05.

Tutte le quote sul campionato di calcio tedesco

Quote 1×2

Augsburg – Greuther Furth 1,53 4,75 5,25

Bielefeld – Leipzig 10 6,25 1,25

Dortmund – Hertha 1,50 4,75 5,50

Leverkusen – Friburgo 2,40 3,90 2,60

Mainz – Eintracht Frankfurt 1,65 4,50 4,50

Monchengladbach – Hoffenheim 2,00 4,25 3,05

Stoccarda – Colonia 2,20 4,00 2,90

Union Berlino – Bochum 1,35 5,25 7,25

Wolfsburg – Bayern 4,75 5,25 1,55

