Pronostici Bundesliga 2a giornata 2022-23, da venerdì 12 agosto inizia il 2° turno del campionato di calcio tedesco con l’anticipo Friburgo-Borussia Dortmund ma a noi interessa maggiormente Herta Berlino-Eintracht Francoforte.

Pronostici Bundesliga 2a giornata 2022-23: le sfide del campionato in Germania

Sarà la sfida di venerdì sera (ore 20:30) tra Friburgo-Borussia Dortmund ad aprire la seconda giornata di Bundesliga 2022/2023, con gli ospiti che, all’esordio, si sono imposti per 1-0 in casa contro il Leverkusen, grazie all’unica marcatura messa a segno da Reus. Ma attenzione al Friburgo, che all’esordio ha sconfitto 0-4 l’Augusta in trasferta, dimostrando ancora una volta di essere una formazione da temere.

Uno scontro, quello tra Friburgo e Borussia Dortmund che, come nella passata stagione, arriva alla seconda giornata: lo scorso anno terminò 2-1 in favore dei padroni di casa. Attese molte reti con OVER 2.5 che si gioca in quota bassa sotto @1.60.

Sabato, alle 15:30, l’Eintracht Francoforte sarà ospite dell’Hertha Berlino. Settimana nera per gli ospiti, reduci dalla rocambolesca sconfitta casalinga per 1-6 contro il Bayern Monaco e dal 2-0 patito contro il Real Madrid nella Supercoppa UEFA. Anche l’Herta, però, è alla ricerca di riscatto, dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Union Berlino della passata settimana. Se avete letto la nostra anteprima stagionale sulla Bundesliga allora sapete che abbiamo giocato contro l’Hertha puntando sulla retrocessione della squadra di Berlino di cui non siamo grandi estimatori quest’anno. L’Eintracth potrebbe sbloccarsi, valutate FRANCOFORTE +0 AH (RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO) @1.68.

Pronostici Bundesliga 2a giornata 2022-23: il Bayern sfida il Wolfsburg

Chiude la seconda giornata di Bundesliga, domenica alle 17:30, il match tra il Bayern Monaco, vittorioso a valanga all’esordio, e il Wolfsburg, che nella prima giornata ha conquistato un solo punto (2-2 contro il Werder Brema).

Lo scorso anno 4-0 del Bayern in casa e 2-2 al ritorno sul campo del Wolfsburg. Negli ultimi 5 precedenti tra queste due formazioni abbiamo sempre visto Over con 4.0 gol totali di media.

