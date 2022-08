Pronostici Bundesliga 3a giornata 2022-23. Vediamo le sfide che ci attendono in Germania per questo fine settimana. Il Bayern Monaco gioca in trasferta sul campo del Bochum, ma è sempre super favorito dalle quote e dagli scommettitori.

Pronostici Bundesliga 3a giornata: le prime sfide in programma

Il terzo turno di Bundesliga si apre già venerdì, alle ore 20:30, con la sfida tra Borussia Monchengladbach, a 4 punti dopo la vittoria contro l’Hoffenheim (3-1) e il pareggio esterno con lo Schalke (2-2), e l’Herta Berlino, che nelle prime 2 giornate ha conquistato un solo punto (sconfitta esterna per 3-1 con l’Union Berlino e pareggio casalingo per 1-1 con l’Hertha). Noi quest’anno siamo molto negativi sulla squadra di Berlino, tanto da averla consigliata retrocessa nelle quote antepost. Consigliamo la vittoria MONCHENGLADBACH @1.55.

Il Borussia Dortmund, a punteggio pieno dopo la doppia vittoria contro Leverkusen (1-0) e Friburgo (1-3), ospita il Werder Brema, che fin qui ha ottenuto 2 pareggi, contro Wolfsburg e Stoccarda, entrambi per 2-2. Tuttavia, gli ospiti sono imbattuti nelle ultime 5 trasferte affrontate in tutte le competizioni (3 vittorie, 2 pareggi). Nonostante ciò, nella scorsa stagione sono arrivate 2 vittorie del Borussia Dortmund (1-2 all’andata e 4-1 al ritorno).

Pronostici Bundesliga 3a giornata: Bayern super favorito sul campo del Bochum

Chiude la terza giornata di Bundesliga, domenica 21 agosto alle 17:30, il match che vedrà affrontarsi il Bochum, ultimo in classifica con zero punti (insieme al Leverkusen) dopo aver perso contro Magonza e Hoffenheim, e Bayern Monaco, capolista con il Borussia Dortmund. La squadra di Julian Nagelsmann ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione, vincendo a valanga in casa dell’Eintracht Francoforte all’esordio (1-6) e battendo 2-0 il Wolfsburg alla seconda giornata.

Attenzione però all’ultimo precedente tra i due club in Bundesliga, lo scorso 12 febbraio, che ha visto il Bochum superare in casa per 4-2 il Bayern Monaco, grazie alle reti di Antwi-Adjei, Locadia, Gamboa e Holtmann.

