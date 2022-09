Pronostici Bundesliga 5a giornata, si inizia venerdì con lo spettacolare anticipo Borussia Dortmund-Hoffenheim e si continua per tutto il weekend col campionato di calcio tedesco. Attenzione alla sfida al vertice: Union Berlino-Bayern Monaco

Pronostici Bundesliga 5a giornata: Free pick Bayer Leverkusen-Friburgo

Interessante la sfida tra Bayer Leverkusen (nelle retrovie con soli 3 punti in 3 gare) e il Friburgo, che invece ha ottenuto fin qui 3 successi e si trova attualmente al 3° posto.

Il Bayer arriva da un 3-0 a Mainz, 3° Over consecutivo. Più pragmatico il Friburgo che arriva da 2 vittorie per 1-0 ma per questa sfida ci aspettiamo un andamento diversi e consigliamo la COMBO OVER 2.5+GOL SI @1.70, come è stato nel doppio confronto dello scorso anno, con una vittoria a testa (sempre per la squadra di casa) e lo stesso risultato esatto di 2-1.

Pronostici Bundesliga 5a giornata: le sfide da non perdere

Borussia Dortmund-Hoffenheim apre la quinta giornata di Bundesliga venerdì sera: si affrontano due formazioni che attualmente si trovano a ridosso della vetta con lo stesso score, ovvero 9 punti frutto di 3 vittorie e una sconfitta. Curiosamente, gli ultimi due precedenti si sono conclusi entrambi con il punteggio di 3-2 in favore del Dortmund. Viene automatico pensare ad un altra partita ricca di reti ma Over 2.5 non ha valore in quota @1.36.

Sfida di vertice sabato alle 15:30 con Union Berlino-Bayern: entrambe le formazioni si trovano attualmente in vetta alla classifica del campionato tedesco con 10 punti. Ovviamente, Nagelsmann dispone di una rosa superiore a quello di Fischer, che nell’ultimo turno ha rifilato comunque 6 reti allo Schalke 04. Nei 6 precedenti di Bundesliga tra le due formazioni non si registrano vittorie del club della capitale: 4 successi bavaresi e 2 pareggi. Le quote non guardano alla classifica e favoriscono i bavaresi @1.37.

Proverà a risalire la china il Lipsia, che affronterà l’Eintracht Francoforte in trasferta: entrambe le formazioni si trovano attualmente a quota 5 punti, in ritardo sulle prospettive estive.

