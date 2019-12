Scommesse Champions League: buon sorteggio per Juventus e Atalanta; il Napoli pesca il Barcellona. Tutte le quote antepost e sugli ottavi di finale

L'urna di Nyon, per gli ottavi di finale di Champions League, è stata dolce per la Juventus che pesca il Lione ma anche per l'Atalanta che se la vedrà col Valencia. Molto più difficile lo scontro del Napoli col Barcellona. Vediamo tutte le quote antepost e sugli ottavi di finale.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League.

Sorteggi Champions League: Juventus-Lione, Atalanta-Valencia e Napoli-Barcellona

Non male l'urna di Nyon per le italiane, almeno per bianconeri e Dea. In Juventus-Lione i bianconeri giocheranno il ritorno allo Stadium. Il Lione di Rudi Garcia non se la sta passando affatto bene in Ligue 1 (8° al momento), è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Rennes e ha perso fino a fine stagione Memphis Depay. La sfida più recente tra i bianconeri è il Lione risale alla fase a gironi dell'edizione 2016-17 di Champions League: in Francia la Juventus vinse 1-0, il ritorno allo Stadium terminò 1-1. L'altro precedente risale ai quarti di finale di Europa League 2013-14, quando sulla panchina bianconera c'era Antonio Conte: dopo il successo per 1-0 a Lione, Buffon e compagni si imposero 2-1 anche al ritorno centrando la qualificazione alle semifinali.

Andata casalinga invece per gli uomini di Gasperini che si sfideranno in Atalanta-Valencia. I bergamaschi rischiavano di prendere le big, e il Valencia è un ottima pescata pur rimanendo un avversario assolutamente da rispettare. Tra Atalanta e Valencia esiste un precedente in amichevole che risale all'agosto 2017. E il precedente è benaugurante per la squadra bergamasca che si impose 2-1 grazie ai gol di Toloi e Palomino, mentre agli spagnoli non bastò il pari momentaneo firmato da Vezo.

Anche i partenopei di Gattuso giocheranno la prima al San Paolo per Napoli-Barcellona. A incoraggiare il Napoli c'è una statistica che riguarda il Barcellona: nelle ultime due occasioni in cui i catalani hanno affrontato una squadra italiana (la Juventus nel 2016-17 e la Roma nel 2017-18) sono sempre stati eliminati. Le altre sfide: Real Madrid-Manchester City, Atletico Madrid-Liverpool, Chelsea-Bayern Monaco, Borussia Dortmund PSG e Tottenham-Lipsia. Vediamo tutte le quote del turno di andata secondo Eurobet.

ATALANTA-VALENCIA

Atalanta @2.20

Pareggio @3.40

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL

Atletico @2.90

Pareggio @3.45

Liverpool @2.40

BORUSSIA DORTMUND-PSG

Borussia @3.05

Pareggio @3.60

PSG @2.25

CHELSEA-BAYERN MONACO

Chelsea @3.35

Pareggio @3.75

Bayern @2.05

LIONE-JUVENTUS

Lione @4.20

Pareggio @3.65

Juventus @1.85

NAPOLI-BARCELLONA

Napoli @3.80

Pareggio @3.80

Barcellona @1.90

REAL MADRID-MANCHESTER CITY

Real Madrid @2.60

Pareggio @3.55

City @2.60

TOTTENHAM-LISPIA

Tottenham @1.90

Pareggio @3.60

Lipsia @4.05

Quote Antepost: sale la quota del City che rimane favorita. Si avvicinano Liverpool e Barcellona

Vediamo dopo i sorteggi come cambiano le quote di Snai per la vittoria finale della Champions League. Il Manchester City rimane favorito @5 anche se prima dell'urna si giocava @4.50. Si avvicinano il Liverpool @5.50 e il Barcellona @6 davanti al PSG @8 raggiunta da Juventus e Bayern Monaco sempre appaiate a @8 (si giocavano @9 fino a ieri). Sale invece la quota del Real Madrid che passa da @15 a @18. Più indietro l'Atalanta @75 e il Napoli @75. Per i partenopei la pesantezza del sorteggio si vede anche dal cambio di quota. Fino a ieri il Napoli si giocava @33.

Vincente Uefa Champions League 19/20

Manchester City 5,00

Liverpool 5,50

Barcellona 6,00

Psg 8,00

Juventus 8,00

Bayern 8,00

Real Madrid 18

Tottenham 20

Leipzig 33

Chelsea 33

Atletico Madrid 33

Dortmund 50

Atalanta 75

Napoli 75

Valencia 100

Lione 250

Capocannoniere Champions League 19/20

Lewandowski, Robert 1,05

Kane Harry 15

Messi, Lionel 20

Sterling, Raheem 20

Mbappe Kylian 25

Icardi Mauro 33

Salah Mohamed 50

Benzema, Karim 50

Son Heung Min 50

Cristiano Ronaldo 50

Mertens, Dries 75

Jesus, Gabriel 75

Suarez, Luis 75

