Pronostico Liverpool-Atletico Madrid: probabili formazioni e scommesse sul ritorno degli ottavi di finale di Champions League del 11/03/2020

Mercoledì 11 marzo 2020, alle ore 21:00 da Anfield si gioca Liverpool-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League con i Reds di Klopp chiamati a sovvertire lo 0-1 dell'andata al Wanda Metropolitano.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento prese da Eurobet e Marathonbet.

Analisi e Pronostici Liverpool-Atletico Madrid

Il Liverpool è chiamato a ribaltare lo 0-1 dell'andata, con Klopp che schiererà il 4-3-3 con Salah, Firmino e Mane in attacco. Attenzione alle condizioni di Alisson in porta (sono out anche Clyne, Henderson, Larouci e Shaqiri). I Reds di recente sono tornati al successo in campionato contro il Bournemouth, dopo un periodo in cui il Liverpool aveva stranamente perso 3 partite su 4.

L'Atletico Madrid non perde da 6 partite tra Champions e campionato, anche se nelle ultime 2 giornate di Liga sono arrivati solo 2 pareggi per la squadra di Simeone che si schiererà col 4-4-2 per cercare di fermare l'attacco dei Reds. Non ci sarà Poveda, in dubbio Lemar.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Renan Lodi; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Joao Felix, Morata

Secondo noi i Reds potranno sovvertire lo 0-1 dell'andata in casa ad Anfield e quindi la giocata che preferiamo è PASSAGGIO DEL TURNO LIVERPOOL @2.00 (stake 2).

