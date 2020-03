Pronostico PSG-Borussia Dortmund: probabili formazioni e scommesse sul ritorno degli ottavi di finale di Champions League del 11/03/2020

Mercoledì 11 marzo 2020, alle ore 21:00 dal Parc des Princes di Parigi si gioca PSG-Borussia Dortmund, ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo il 2-1 del Borussia all'andata in casa. Giochi ancora aperti per il Paris SG.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento prese da Eurobet e Marathonbet.

Analisi e Pronostici PSG-Borussia Dortmund

Anche il PSG è chiamato a ribaltare il risultato dell'andata in trasefrta, lo 0-1 subito in Germania, con doppietta del nuovo fenomeno, Haaland, che vanificò la rete di Neymar. I parigini si schiereranno col 4-3-3 con Neymar, Mbappè e Di Maria tridente d'attacco. Indisponibili: Dagba, Herrera e Silva. Il PSG arriva dal dominante 5-1 a Lione in Coppa di Francia.

Il Borussia Dortmund risponde col 3-4-2-1 con ovviamente Haaland terminale offensivo per i tedeschi senza Reus e con Delaney in forse. Il Borussia è in grande forma con 5 vittorie di fila, compreso il 2-1 sul campo del Monchengladbach in Bundesliga venerdì scorso.

Paris Saint Germain (4-3-3): Navas; Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Kurzawa; Sarabia, Marquinhos, Gueye; Neymar, Mbappè, Di Maria

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Burki; Pizczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Hazard; Haaland

Le quote 1X2 favoriscono i padroni di casa che si trovano fino @1.75 di quota mentre il Borussia sui gioca @4.33 (X @4.40). Ci prendiamo qualche rischio ma la quota è buona su UNDER 3.5 @1.91 (stake 2).

