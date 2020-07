Scommesse Calcio: le quote antepost dopo i sorteggi di Champions League ed Europa League. Atalanta @14 per la Champions, Inter tra le favorite in EL

Dopo i sorteggi andiamo a vedere come i bookmakers hanno aggiustato le quote antepost per la vittoria finale di Champions League ed Europa League, le due grandi competizioni di calcio del vecchio continente che si concluderanno ad agosto.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio prendendo come riferimento le quote Betaland.

Champions League, cammino in salita per le italiane ma occhio alla Dea

I sorteggi di Champions League definiscono la strada verso la finalissima, e non sarà una strada semplice per le tre squadre azzurre ancora in corsa. Juventus e Napoli devono ancora superare gli ottavi di finale visto che devono giocare il ritorno rispettivamente contro Lione e Barcellona. Ovviamente l'impresa che il Napoli è chiamato a fare contro il Barca è davvero difficile. Se la squadra di Gattuso passerà si potrebbe trovare di fronte una tra Bayern Monaco e Chelsea. La Juventus invece, archiviata la pratica contro i francesi del Lione, se la vedrà con la vincente tra Real Madrid e Manchester City. E' delle ultime ore la notizia che la squadra di Guardiola ha vinto il ricorso e parteciperà alla Champions anche il prossimo anno.

Approposito di avversarie francesi, la strepitosa Atalanta di Gasperini ha già passato il turno degli ottavi di finale e ai quarti affronterà il PSG. La caratura della squadra di Parigi non è in discussione, ma la Dea gioca uno dei migliori calci d'Europa in questo momento, e arriverà già rodata all'appuntamento visto che in Francia la Ligue 1 ha deciso di chiudere anticipatamente la stagione e, amichevoli a parte, una formazione come il PSG arriverà a questo appuntamento riposata, ma dopo mesi di pausa e senza grande agonismo nelle gambe, quindi le possibilità per l'Atalanta ci sono.

Non a caso Betaland tiene molto in considerazione la Dea nelle quote antepost per la vittoria finale. Le formazioni favorite sono il Manchester City e il Bayern Monaco entrambe @4, seguite proprio dal PSG @5, ma in seconda fascia arrivano le italiane con la Juventus @12 e l'Atalanta molto vicina @14. La sfida col Barca invece penalizza la squadra di Gattuso con un Napoli staccassimo @65.

Europa League, Inter tra le grandi favorite anche se la squadra di Conte ha ripreso male

Antonio Conte criticato e sotto attacco per le ultime uscite della sua Inter che ha rallentato pesantemente in campionato. Nonostante questo i bookmakers danno i nerazzurri tra i favoriti per la vittoria finale dell'Europa League. L’Inter, in caso di passaggio ai quarti, affronterà una tra Bayer Leverkusen e Rangers e si gioca @6.50 per la vittoria finale, tra le contender principali anche se il favorito assoluto rimane in Manchester United @4.50.

Per la Roma, sfida con una tra Olympiacos e Wolves (che hanno già eliminato il Torino) e quota antepost dei giallorossi @15 volte la posta secondo Betaland. Anche la squadra di Fonseca, come quella di Conte, non vive un grande momento alla ripresa e sul suo cammino c'è il Siviglia, vera e propria specialista in questa competizione e proposta @9 per la vittoria di un altra EL.

