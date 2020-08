Pronostici Champions League: quote, probabili formazioni, statistiche e scommesse su Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid del 7 agosto 2020

Finalmente l'attesa è finita e torna in campo anche la più importante e blasonata manifestazione di calcio, la Champions League che conclude questa tormentata stagione 2019-20. Si parte subito con Juve-Lione e Manchester City-Real Madrid, due sfide da non perdere, in particolare quella dei bianconeri.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla ripresa della Champions League con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi e scommesse Champions League 7 Agosto 2020

Partiamo chiaramente da Juventus-Lione con i bianconeri, laureatesi campioni d'Italia per la 9° volta consecutiva, sono chiamati a ribaltare lo 0-1 dell'andata in Francia, un impresa non impossibile all'Allianz Stadium dove Sarri dovrebbe schierare le pedine migliori a disposizione nel suo 4-3-3 (non c'è Dybala) mentre i Lions risponderà con un solido 3-5-2 con Dembélé e Depay davanti, anche se per mister Rudi Garcia il reparto determinante sarà quello difensivo. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Bruno, Aouar, Cornet; Dembélé, Depay. All. Garcia

Le statistiche ci dicono che la Juventus è imbattuta nelle due sfide casalinghe disputate contro il Lione nelle Coppe europee con un bilancio di una vittoria (2-1 in Europa Lague nell'aprile 2014) e un pareggio (1-1 in Champions League nel novembre 2016). Il Lione ha perso 4 delle sue ultime 5 partite disputate in trasferta contro squadre italiane nelle Coppe europee.

La Juventus ha perso 2 delle ultime 3 partite a eliminazione diretta in Champions League giocate in casa: è stata sconfitta dal Real Madrid nell'aprile 2018 e dall'Ajax nell'aprile 2019. Dopo avere perso il match d'andata nella fase a eliminazione diretta di Champions League, la Juventus ha superato il turno in 5 occasioni su 11: il precedente più recente è quello della scorsa stagione contro l'Atletico Madrid (0-2 all'andata a Madrid e 3-0 al ritorno a Torino).

Nella fase a eliminazione diretta in campo europeo il Lione non ha collezionato nemmeno una vittoria nelle sue ultime 10 trasferte (2 pareggi e 8 sconfitte) e in 6 di queste 10 partite non è riuscito a segnare. Nella fase a eliminazione diretta di Champions il Lione ha perso 9 delle sue 10 partite valide come match di ritorno (completa il quadro un pareggio) segnando solo 5 gol e subendone 25.

Cristiano Ronaldo ha segnato 18 gol nelle sue ultime 12 partite casalinghe di Champions nella fase a eliminazione diretta. Perdendo con il Lione, Maurizio Sarri ha rimediato la sua prima sconfitta in un match d'andata nelle competizioni europee.

Le quote vedono chiaramente la Juve favorita sotto @1.50 (ma registriamo una leggera crescita sulla quota bianconera) mentre il Lione si gioca @7.50 e il Pareggio @4.50. Vedremo molti gol? Secondo i bookmakers sì con Over 2.5 @1.72 di quota (in calo).

L'altra sfida è Manchester City-Real Madrid con i Blancos che hanno vinto la Liga ma sono chiamati a replicare al 1-2 perdente dell'andata al Bernabeu, e non sarà facile al Etihad Stadium contro il Manchester City di Guadiola che si gioca @1.72 per un altra vittoria mentre il Real si gioca fin sopra @4.30 (anche se la quota è generalmente in calo ovunque). Quasi scontati almeno 3 gol totali con Over 2.5 che si gioca sotto @1.50.

