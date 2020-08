Pronostici Champions League: quote, probabili formazioni, statistiche e scommesse su Barcellona-Napoli e Bayern Monaco-Chelsea del 8 agosto 2020

Altra giornata di Champions League questo sabato, e altra squadra impegnata nel passaggio del turno con Barcellona-Napoli. Più facile invece il lavoro dei tedeschi in Bayern Monaco-Chelsea, col Bayern che riparte dal 3-0 dell'andata in casa dei Blues chiamati ad una difficile rimonta a Monaco.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla ripresa della Champions League con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi e scommesse Champions League 8 Agosto 2020

Iniziamo ovviamente da Barcellona-Napoli con i partenopei chiamati all'impresa al Camp Nou anche se all'andata riuscirono a bloccare sul 1-1 Messi e compagni al San Paolo con le reti di Mertens e Griezman a pareggiare i conti. Oggi però Gattuso ha a forte rischio Insigne che si è infortunato con una lesione al tendine dell'adduttore. Ecco le probabili formazioni:

Barcellona (4-3-1-2): ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, F.de Jong; Messi, L.Suárez, Ansu Fati. All. Quique Setién

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, L.Insigne. All. Gennaro Gattuso

Le statistiche ci dicono che questa è la prima volta in partite ufficiali che il Napoli gioca al Camp Nou dove finora era venuto solo per il Trofeo Gamper. Per il Napoli è il terzo ottavo di finale di Champions League, col nuovo format, nelle due volte precedenti gli azzurri sono stati eliminati dal Chelsea nel 2012 e dal Real Madrid nel 2017. In quelle due occasioni, chi ha eliminato il Napoli ha poi vinto la Champions League.

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime 10 gare giocate in trasferta in Champions League (4 pareggi e 5 sconfitte nel parziale), ovvero il successo per 3-2 contro il Red Bull Salisburgo nell'ultima fase a gironi. Tuttavia, ha il Napoli ha chiuso il girone senza sconfitte, pareggiando anche ad Anfield contro il Liverpool.

Il Barcellona si è sempre qualificato ai quarti di finale negli ultimi 12 anni e ha sempre passato il turno nelle 19 volte precedenti in cui è riuscita a non perdere la gara d'andata in trasferta. L'ultima eliminazione dopo un risultato 'positivo' in trasferta all'andata è datata 2003, quando passò la Juventus che seppe vincere 2-1 al Camp Nou dopo l'1-1 della gara d'andata. Il Barcellona non perde in casa da 35 partite consecutive in Champions League (31 vittorie e 4 pareggi nel parziale).

Questa sarà solo la prima gara casalinga in Champions per Quique Setién che aveva debuttato nella massima competizione europea nella gara d'andata. 10 degli 11 allenatori precedenti del Barça sono riusciti a conquistare la “prima in casa” tranne Louis van Gaal che pareggiò col PSV nell'ottobre del '97 (2-2). Dopo il record di assist nella Liga, ci si aspetta un grande Messi anche in Champions. L'attaccante argentino è stato coinvolto in 11 gol del Barça nelle ultime 5 gare casalinghe dei catalani in Europa con 8 reti e 3 assist. Occhio però a Dries Mertens che in stagione ha segnato 6 reti in Champions League per il Napoli.

Le quote, come prevedibile, sono tutte per il Barcellona @1.66 anche se nella società catalana in questo momento non si respira una bella aria. Il Napoli vincente è offerto @5.25 mentre il Pareggio si gioca @4.10. I bookmakers si aspettano molte reti visto che l'Over 2.5 è fissato solo @1.61 di quota.

Passiamo a Bayern Monaco-Chelsea. Come detto i bavaresi ripartono dal comodo 3-0 dell'andata a Londra con doppietta di Gnabry e rete anche del solito Lewandowsk. Il Chelsea qualche giorno fa ha perso la FA Cup contro l'Arsenal e metterà il 100% in questa sfida, ma potrebbe non bastare, e le quote sono tutte per un altra vittoria del Bayern sotto @1.40 di quota mentre il Chelsea si gioca fino @8.50.

