Pronostico Atalanta-PSG: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse sui quarti di finale del 12-08-2020

Il sogno della Dea continua mercoledì 12 agosto 2020 dal Estádio da Luz di Lisbona con Atalanta-PSG alle ore 21.00, primo quarto di finale di questa strana Champions League post-covid.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla ripresa della Champions League con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi e scommesse Champions League, Atalanta-PSG

Un grande campionato, un girone di Champions League iniziato molto male ma poi rimontato da grande squadra, e ora i quarti di finale. Il sogno dell'Atalanta continua contro il PSG che di recente ha giocato solo 2 partite vere, la finale di Coppa di Francia vinta contro il St.Etienne e il successo anche nella Coppa di Lega, ma solo ai rigori dopo lo 0-0 contro il Lione che di recente ha eliminato la Juve proprio dalla Champions League, un risultato costato la panchina a Sarri.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, A.Gomez; D.Zapata. All. Gian Piero Gasperini

PSG (4-4-2): K.Navas; Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker; Ander Herrera, L.Paredes, Gueye, Pablo Sarabia; Neymar, Icardi. All. Thomas Tuchel

Arbitro: Antony Taylor (Inghilterra)

Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Atalanta e PSG in competizioni UEFA. L'Atalanta ha giocato solo una volta contro club francesi, contro il Lione nella fase a gironi dell'Europa League 2017-2018 (1-1 a Lione e vittoria 1-0 in casa con gol di Petagna). Il PSG non ha mai vinto contro club italiani in sei gare (4 pareggi e 2 sconfitte nel parziale), né ha mai mantenuto la porta inviolata.

Il PSG è ai quarti di finale di Champions per la prima volta dalla stagione 2015-2016. L'ultima volta in semifinale fu addirittura nella stagione 1994-1995, quando poi furono eliminati dal Milan di Fabio Capello (1-0 dei rossoneri a Parigi con Boban, 2-0 a San Siro con doppietta di Savicevic).

Il PSG ha giocato solo due partite ufficiali negli ultimi 5 mesi, con i successi su Saint-Étienne e Lione rispettivamente nella finale di Coppa di Francia e Coppa di Lega francese. Dal canto suo, l'Atalanta ha giocato 13 partite dalla ripresa del campionato italiano, ottenendo 9 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta all'ultima giornata contro l'Inter.

L'Atalanta arriva a questa sfida con quattro vittorie nelle ultime quattro partite giocate in Europa. I bergamaschi hanno segnato la bellezza di 8 gol nelle due gare sin qui disputate nella fase ad eliminazione diretta, gli stessi realizzati durante la fase a gironi (ma in sei gare). Tra quelle arrivate ai quarti di finale, però, l'Atalanta è la squadra che subisce più reti (16 in 8 gare). Il PSG arriva a questa sfida avendo segnato almeno un gol nelle ultime 32 gare giocate in Champions League, l'attuale striscia più lunga nella competizione.

Neymar ha segnato la bellezza di 12 gol nelle ultime 16 gare disputate durante la fase ad eliminazione diretta. Dalla stagione 2014-2015, solo Cristiano Ronaldo (33 reti), Lionel Messi (16) e Robert Lewandowski (14) hanno fatto meglio. Nell'Atalanta mancherà invece Josip Ilicic che ha segnato in Champions 5 delle ultime 7 reti realizzate dai bergamaschi: lo sloveno è stato anche il giocatore con il maggior numero di calci di rigore tentati (3).

