Pronostico Lipsia-Atletico Madrid: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse sui quarti di finale del 13-08-2020

Continuano i quarti di finale di Champions League e giovedì tocca a Lipsia-Atletico Madrid dall'Estádio da Luz di Lisbona. Vediamo statistiche, probabili formazioni, quote e consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla ripresa della Champions League con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi e scommesse Champions League, Lipsia-Atletico Madrid

Lo scorso turno il Lipia ha superato nettamente il Tottenham eliminandolo ai quarti di finale con 1-0 e 3-0. I tedeschi però saranno senza il loro miglior bomber, Timo Werner, che ha firmato col Chelsea. Naghelsmann schiererà i suoi col 3-4-2-1 e con Schick come terminale offensivo principale. I Colchoneros di Simeone rispondono col 4-4-2 che vede Morata e Diego Costa in attacco. L'Atletico Madrid agli ottavi ha superato i campioni in carica (e freschi campioni di Premier League) del Liverpool.

RB Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Laimer, Nkunku, Sabitzer; Olmo, Forsberg; Schick. All. Julian Naghelsmann.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Savic, Renan Lodi; A. Correa, Partey, Vitolo, Koke; Morata, Diego Costa. All. Diego Simeone.

Questo sarà il primo incontro tra RB Lipsia e Atlético Madrid. E' anche la prima volta che il Lipsia è stato sorteggiato contro un club spagnolo in Europa. L'Atlético Madrid ha raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League per la quinta volta nelle ultime sette stagioni. L'Atlético Madrid ha sempre vinto contro avversarie tedesche nella fase ad eliminazione diretta della UEFA Champions League.

Nessuna delle 14 partite del Lipsia in UEFA Champions League si è conclusa senza reti (0-0). Hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite, dopo aver sempre preso almeno un gol nelle nove precedenti.

Quattro degli ultimi otto gol del Lipsia in UEFA Champions League arrivano dal dischetto del rigore. Infatti, solo l'Atalanta (5) ha beneficiato di più rigori rispetto Lipsia (4) nella competizione di questa stagione. Dall'inizio del 2019, 12 dei 14 gol dell'Atlético Madrid in UEFA Champions League sono stati segnati dopo l'intervallo.

Il 53% dei gol di Alvaro Morata in UEFA Champions League sono stati segnati in fasi a eliminazione diretta (8 su 15). Emil Forsberg ha segnato quattro degli ultimi otto gol del Lipsia in UEFA Champions League. Tutti e quattro i gol sono arrivati nei 10 minuti iniziali o finali della partita.

