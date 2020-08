Pronostico Barcellona-Bayer Monaco: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse sui quarti di finale del 14-08-2020

Venerdì 14 agosto alle ore 21 dall'Estádio da Luz di Lisbona va in scena l'interessante quarto di finale tra Barcellona-Bayer Monaco. Vediamo statistiche, probabili formazioni, quote e consigli per le scommesse con i bookmakers che puntano sui bavaresi.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla ripresa della Champions League con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi e scommesse Champions League, Barcellona-Bayer Monaco

Abbiamo visto il Barcellona qualche giorno fa, impegnato nel ritorno degli ottavi di finale vinto 3-1 al Camp Nou contro il Napoli, dopo l'1-1 del San Paolo. Quique Setién schiererà i suoi col 4-3-3 che in attacco vede ovviamente Messi, Súarez e Griezmann. Anche il Bayern Monaco ha giocato l'altro giorno chiudendo la pratica Chelsea che era già stato battuto 3-0 all'andata a Londra, ed è stato superato con un netto 4-1 anche nel ritorno all'Allianz Arena. Hans-Dieter Flick schiera i bavaresi col 4-2-3-1 che ha in Lewandoski il terminale offensivo principale.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitić, De Jong; Messi, Súarez, Griezmann. All. Quique Setién.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandoski. All. Hans-Dieter Flick.

Barcellona e Bayern Monaco hanno entrambi raggiunto i quarti di finale della UEFA Champions League per la 18esima volta (rispettivamente in 24 e 23 presenze), più di qualsiasi altra squadra. Il Barcellona è ai quarti di finale di UEFA Champions League per il 13° anno consecutivo. Questo è il primo incontro di UEFA Champions League tra Barcellona e Bayern Monaco dal 2014/15, quando il Barcellona ha eliminato il Bayern in semifinale. Però, il Barcellona ha perso più partite di Champions League contro il Bayern di qualsiasi altro club, perdendo cinque delle otto partite contro di loro (due vinte, una pareggiata).

Il Bayern Monaco ha vinto tutte le otto partite di UEFA Champions League in questa stagione. Il Barcellona ha perso solo due delle ultime 31 partite di UEFA Champions League (Vinte 19, Pareggiate 10) ed è ancora imbattuta nella competizione in questa stagione (V5, P3). Il Barca è una delle tre squadre ancora senza sconfitte sconfitta in questa stagione, insieme agli avversari Bayern Monaco e Manchester City.

L'attaccante del Bayern Robert Lewandowski ha segnato 13 gol in soli sette incontri di UEFA Champions Presenze in questa stagione, con una media di un gol ogni 47 minuti - nella storia del Coppa dei Campioni / Champions League, questo è il miglior rapporto minuti per gol in una singola stagione tra i giocatori con almeno 500 minuti disputati. Lewandowski è stato direttamente coinvolto in 17 gol in UEFA Champions Lega in questa stagione (13 gol, 4 assist), sei in più rispetto a qualsiasi altro giocatore. In quattro presenze con Hans-Dieter Flick, il polacco ha segnato otto gol e fatto quattro assistit, alla media di un gol o di un assist ogni 29 minuti. Da maggio, quando il calcio è ripreso nei primi cinque campionati europei, i due giocatori col maggior numero di gol in tutte le competizioni sono Robert Lewandowski del Bayern Monaco (14 gol, 3 assist) e Lionel Messi del Barcellona (7 gol, 9 assist).

Gli ultimi 16 gol di Luis Suárez in UEFA Champions League con il Barcellona sono stati tutti segnati al Camp Nou - l'ultima volta che ha segnato un gol lontano dal Camp Nou era nel settembre 2015 allo Stadio Olimpico contro la Roma; da allora, ha giocato 1.896 minuti e ha effettuato 67 tiri senza segnare su 19 terreni diversi.

Rimanete collegati con i nostri canali TELEGRAM come BAR SPORT WEB e BETTING MANIAC per le giocate ufficiali su queste partite. Potete attivare anche il servizio 💎PREMIUM con una redazione e 6 tipster al lavoro ogni giorno con report e giocate su Calcio, Basket, Baseball, Hockey, Golf, Motori e tanto altro. Inizia a scommettere ad un altro livello grazie al supporto di una redazione da 10 anni nel mondo delle scommesse online.