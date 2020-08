Pronostico Manchester City-Lione: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse sui quarti di finale del 15-08-2020

Sabato 15 agosto 2020 è ferragosto, ma è anche il giorno dell'ultimo quarto di finale di Champions League giocato sul campo neutro di Lisbona: Manchester City-Lione. Vediamo statistiche, probabili formazioni, quote e consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla ripresa della Champions League con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi e scommesse Champions League, Manchester City-Lione

Il Lione qualche giorno fa ha sorpreso tutti andando a perdere a Torino, ma con un 1-2 che ha permesso ai francesi di passare il turno contro la Juve in virtù del 1-0 all'andata sul proprio campo. Un eliminazione che è costata la panchina a Sarri, mentre continua l'ottima stagione di Rudi Garcia che oggi schiererà il suo Lione col 4-3-3 che vede Depay, Dembele e Cornet in attacco. Il Manchester City ha invece superato l'ostacolo Real Madrid grazie ad un doppio 2-1 e oggi Guardiola giocherà con un 4-3-3 speculare a quello del Lione, ma con tanta qualità in più.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Sterling, Jesus, Foden. All. Pep Guardiola.

Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal; Caqueret, Guimarães, Aouar; Depay, Dembele, Cornet. All. Rudi Garcia.

Questo sarà il terzo incontro di UEFA Champions League tra Manchester City e Lione. Il Manchester City ha raggiunto i quarti di finale di UEFA Champions League per un quarta volta nelle ultime cinque stagioni (unica eccezione il 2016-17). Il Lione è ai quarti di finale di UEFA Champions League per la prima volta dal 2009-10.

Dopo non aver vinto nessuna delle prime sei partite di UEFA Champions League contro squadre inglese (Pari 3, Sconfitte 3), il Lione rimane imbattuto nelle ultime quattro contro avversarie della Premier League (Vinte 2, Pari 2), inclusa una vittoria e un pareggio contro il City nella fase a gironi della scorsa stagione 2018-19. Il Manchester City ha perso solo una delle ultime 17 partite di UEFA Champions League (Vinte 13, Pareggiate 3).

Memphis Depay del Lione ha segnato in sei partite consecutive di UEFA Champions League. Gabriel Jesus è stato direttamente coinvolto in più gol in UEFA Champions League per il Manchester City in questa stagione rispetto a qualsiasi altro giocatore (9 - 6 gol e 3 assist).

