Pronostico RB Lipsia-Paris SG: quote, probabili formazioni e statistiche sulla semifinale di Champions League del 18/08/2020

RB Lipsia-PSG è la prima semifinale di Champions League dall'Estádio da Luz di Lisbona. I francesi hanno risolto la sfida con l'Atalanta negli ultimi minuti, i tedeschi hanno eliminato a sorpresa l'Atletico Madrid.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla ripresa della Champions League con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi e scommesse Champions League, RB Lipsia-Paris SG

Lipsia senza Hartmann e Konate e ovviamente senza più Timo Werner ma nonostante questo ha vinto 2-1 contro l'Atletico. Nagelsmann schiererà i suoi col 3-4-3 con Dani Olmo, Poulsen e Nkunku in avanti. Il PSG ha ribaltato la situazione delicata contro l'Atalanta che stava facendo la magia, negli ultimi minuti grazie a Marquinhos e Choupo-Moting. Tuchel schiera i suoi col 4-3-3, col rientro di Di Maria e anche di Mbappe dal primo minuto in avanti con Neymar e Choupo-Moting sempre pronto dalla panchina, Indispinibile Navas, in dubbio Kurzawa e Verratti.

RB Lipsia (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Dani Olmo, Poulsen, Nkunku. All. Julian Nagelsmann.

PSG (4-3-3): Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Thomas Tuchel.

Il PSG ritrova la semifinale di Coppa Campioni/Champions League che mancava dal 1994-95 quando perse contro il Milan, poi battuto a Vienna dall'Ajax. Prima semifinale di Champions League del Lipsia, club fondato nel 2009 e soltanto alla seconda esperienza nella massima competizione continentale. Nel 2017-18, l'esordio assoluto, si era fermato alla fase a gironi. Questo sarà il primo incontro competitivo in assoluto tra RB Lipsia e PSG.

Il Paris Saint-Germain ha trovato il gol in ognuna delle ultime 33 partite di Champions League, solo una dietro il record di tutti i tempi nelle principali competizioni europee UEFA (Real Madrid, 34 tra il 2011 e il 2014). L'ultima squadra a negare il gol dei parigini è stato il Man City nell'aprile 2016 (0-1), eliminato dai quarti di finale di Champions League. L'RB Lipsia è imbattuto nelle ultime sette partite di Champions League (V5 P2).

I due allenatori, Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel, sono stati entrambi difensori centrali delle giovanili dell'Augsburg e hanno lavorato insieme nella squadra riserve del club nella stagione 2007/08. All'età di 33 anni, Julian Nagelsmann dell'RB Lipsia potrebbe diventare il più giovane allenatore a raggiungere la finale di Champions League, prendendo il record da Didier Deschamps, che aveva 35 anni con il Monaco nel 2004.

Dal suo debutto nella competizione nel 2013-14, Neymar del Paris Saint-Germain ha fornito più assist in Champions League di qualsiasi altro giocatore (23), incluso quello del pareggio contro l'Atalanta nei quarti di finale. L'attaccante del Paris SG Kylian Mbappé è stato coinvolto direttamente in 10 gol in otto presenze in Champions League nel 2019-20 (5 gol, 5 gol).

Marcel Sabitzer del Lipsia è stato coinvolto in sei gol nelle ultime sei partite di Champions League (4 gol, 2 assist), assistendo il primo gol della sua squadra nella vittoria dei quarti di finale contro l'Atlético Madrid.

Quote. Il PSG è favorito @1.80 mentre il Lipsia si gioca fino @4.65 (Pareggio @4.05). Entrambe le squadre a segno è comunque l'opzione più gettonata con quota in calo sotto @1.60 come è in calo sempre sotto @1.60 anche Over 2.5.

