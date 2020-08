Pronostico Lione-Bayern Monaco: quote, probabili formazioni e statistiche sulla semifinale di Champions League del 19/08/2020

La seconda semifinale di questa Champions League si giocherà mercoledì 19 agosto 2020, sempre su campo neutro in Portogallo, per la precisione allo stadio José Alvalade di Lisbona e vedrà di fronte Lione-Bayern Monaco.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla ripresa della Champions League con quote di riferimento Eurobet e Betaland.

Analisi e scommesse Champions League, Lione-Bayern Monaco

Una semifinale davvero a sorpresa, un pò per come ci è arrivato il Bayern Monaco che ha schiantato 8-2 il Barcellona ai quarti, ma soprattutto perché c'è il Lione che dopo aver fatto lo scalpo alla Juventus ha eliminato anche il Manchester City, e ora la squadra di Rudi Garcia ci crede davvero nel miracolo. Oggi non ci sarà Kone nel 3-5-2 con Ekambi e Depay in avanti per i francesi mentre i bavaresi sarà 4-2-3-1 con Lewandowski ovviamente il terminale offensivo. Flick ha il solo Pavard indisponibile.

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Depay. All. Rudi Garcia.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All. Hans-Dieter Flick.

L'ultima volta che Bayern e Lione si sono affrontati in competizioni ufficiali è stata sempre in semifinale di Champions League. I bavaresi hanno vinto 1-0 e 3-0 per raggiungere la finale nel 2009/10 sotto Louis van Gaal. I due club si affronteranno in competizioni europee per la nona volta, con la squadra tedesca che ha vinto quattro delle precedenti otto (P2 S2).

Il Bayern è imbattuto da 28 partite ufficiali (27 vittorie, 1 pareggio), vincendo ognuna delle ultime 19, che è un record per un club tedesco. I campioni della Bundesliga hanno vinto 31 delle 34 partite ufficiali sotto Flick, segnando 112 gol e subendone solo 26. Un altro record. Il Bayern Monaco è solo la seconda squadra nella storia della UEFA Champions League a vincere le prime nove partite della stagione dopo il Barcellona nel 2002/03

L'allenatore del Lione Rudi Garcia sta cercando di diventare il secondo allenatore francese a guidare una squadra francese alla finale di Champions League, dopo Didier Deschamps con il Monaco nel 2003-04. Lewandowski è il capocannoniere della Champions League nel 2019/20 con 14 gol in otto presenze. Il polacco ha segnato in otto presenze consecutive in UEFA Champions League con il Bayern.

Quote. L'impresa del Lione questa volta si gioca fino @12.00 volte la posta mentre il Bayern Monaco è dato @1.25 (Pareggio @7.50). Molto bassa anche la quota per Over 2.5 @1.33, pure in discesa, mentre per il Gol Si si sale @1.75, segnale che i bookmakers si aspettano almeno 3 reti dal Bayern.

