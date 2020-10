Scommesse Champions League: sorteggi dei gironi. L'Inter trova il Real. Torna la sfida CR7-Messi con Juve e Barcellona. Tutte le quote antepost sui gironi e sulla vittoria finale col Bayern ancora favorito

Dopo i sorteggi per i gironi della prossima Champions League 2020-21, possiamo andare a vedere tutte le quote antepost su vittoria dei gironi, passaggio del turno, e vittoria finale.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio dopo i sorteggi dei gironi di Champions League 2020-21.

I sorteggi delle italiane, tutti i gironi e tutte le quote antepost

La Juventus da testa di serie numero 1 trova il Barcellona. Si ripropone quindi l'infinita sfida tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Più tosto il girone dell'Inter col Real Madrid ma anche con le scomode Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengladbach (i nerazzurri non hanno grandi ricordi delle tedesche).

Atalanta pronta a sorprendere nel girone contro i campioni inglesi del Liverpool ma anche contro i giovani olandesi dell'Ajax. Infine la Lazio che trova Zenit, Borussia Dortmund e Bruges e non pesca malissimo per essere in terza fascia. Ecco le quote per la vittoria del girone:

Gruppo A Champions League 2020/2021

Bayern 1,40

Atletico Madrid 3,50

Fc Salisburgo 12

Lokomotiv Moscow 30

Gruppo B Champions League 2020/2021

Real Madrid 1,80

Inter 2,70

Monchengladbach 8,00

Shakhtar Donetsk 15

Gruppo C Champions League 2020/2021

Manchester City 1,20

Porto 7,00

Marsiglia 10

Olympiacos Pireo 20

Gruppo D Champions League 2020/2021

Liverpool 1,40

Atalanta 4,00

Ajax 7,50

Midtjylland 50

Gruppo E Champions League 2020/2021

Chelsea 2,25

Siviglia 2,50

Rennes 5,00

Fc Krasnodar 13

Gruppo F Champions League 2020/2021

Dortmund 1,85

Lazio 2,85

Fk Zenit San Pietrob 6,00

Club Brugge 15

Gruppo G Champions League 2020/2021

Juventus 1,80

Barcellona 1,90

Fc Dynamo Kiev 35

Ferencvarosi Tc 70

Gruppo H Champions League 2020/2021

Psg 1,70

Manchester United 3,50

Lipsia 5,00

Istanbul Basaksehir 20

LE DATE DELLA FASE A GIRONI

20/21 ottobre: fase a gironi, giornata 1

27/28 ottobre: fase a gironi, giornata 2

3/4 novembre: fase a gironi, giornata 3

24/25 novembre: fase a gironi, giornata 4

1/2 dicembre: fase a gironi, giornata 5

8/9 dicembre: fase a gironi, giornata 6

Vediamo anche le quote per il passaggio del turno, girone per girone e a seguire le quote per la vittoria finale dove sono ancora una volta i campioni in carica del Bayern Monaco al comando assieme al Manchester City e poco avanti sul Liverpool. I finalisti dello scorso anno, il PSG, aprono in doppia cifra davanti alla Juventus @12 insieme al Real Madrid. Le altre italiane sono più indietro con Inter @20, Atalanta @33 e a chiudere la Lazio @75.

Qualificata Gruppo A 2020/2021

Atletico Madrid Qualificato 1,30

Bayern Qualificato 1,12

Fc Salisburgo Qualificato 3,25

Fk Lokomotiv Moscow Qualificato 6,00

Qualificata Gruppo B 2020/2021

Fc Shaktar Donetsk Qualificato 4,00

Inter Qualificato 1,45

Monchengladbach Qualificato 2,50

Real Madrid Qualificato 1,25

Qualificata Gruppo C 2020/2021

Manchester City Qualificato 1,05

Marsiglia Qualificato 2,20

Olympiacos Pireo Qualificato 4,50

Porto Qualificato 2,00

Qualificata Gruppo D 2020/2021

Ajax Qualificato 2,25

Atalanta Qualificato 1,55

Liverpool Qualificato 1,08

Midtjylland Qualificato 10

Qualificata Gruppo E 2020/2021

Chelsea Qualificato 1,35

Fc Krasnodar Qualificato 4,00

Rennes Qualificato 2,50

Siviglia Qualificato 1,40

Qualificata Gruppo F 2020/2021

Club Brugge Qualificato 4,00

Dortmund Qualificato 1,35

Fk Zenit San Pietrob Qualificato 2,15

Lazio Qualificato S/N 1,00

Qualificata Gruppo G 2020/2021

Barcellona Qualificato 1,14

Fc Dynamo Kiev Qualificato 4,50

Ferencvarosi Tc Qualificato 8,00

Juventus Qualificato 1,12

Qualificata Gruppo H 2020/2021

Istanbul Basaksehir Qualificato 9,00

Lipsia Qualificato 2,00

Manchester United Qualificato 1,35

Psg Qualificato 1,30

Quote Antepost vittoria finale

Bayern 5,50

Manchester City 5,50

Liverpool 6,50

Psg 10

Juventus 12

Real Madrid 12

Barcellona 13

Inter 20

Atletico Madrid 20

Chelsea 22

Manchester United 25

Dortmund 25

Atalanta 33

Siviglia 40

Lipsia 50

Ajax 75

Lazio 75

Porto 100

Monchengladbach 100

Zenit San Pietroburg 150

Shakhtar Donetsk 200

Marsiglia 250

Rennes 300

Istanbul Basaksehir 300

Club Brugge 300

Lokomotiv Moscow 300

Altro 15