Pronostici Champions League: esordio difficile per la Lazio contro il Borussia Dortmund. Juventus favorita a Kyiv

Martedì 20 ottobre inizia la Champions League 2020-21 con le prime 8 partite e 2 squadre italiane in campo: Lazio-Borussia Dortmund e Dinamo Kyiv-Juventus.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote 1a giornata di Champions League 2020-21 del 20 ottobre

Juventus, Inter, Atalanta e Lazio sono le 4 squadre impegnate in Champions League che inizia il 20 ottobre, e tutte e 4 devono rifarsi da un ultimo turno di campionato deludente in cui hanno messo insieme un solo punto. Effetto Champions? Lo vedremo da martedì con le prime 2 squadre azzurre in campo.

Si inizia alle 18:55 con Dinamo Kyiv-Juventus. La squadra di Pirlo è favorita @1.90 nella trasferta in Ucraina, con la vittoria della squadra di casa allenata da Mircea Lucescu @4.25 e il pareggio @3.50. I bianconeri sono senza Cristiano Ronaldo e hanno altri dubbi. Nel suo campionato, la Dynamo occupa per ora la prima posizione, con 14 punti in 6 partite e tre gol incassati.

Esordio interno ma più complicato per la squadra di Simone Inzaghi impegnata all'Olimpico in Lazio-Borussia Dortmund. Inizia di stagione complicato per i biancocelesti che stanno continuando sulla falsa riga del finale della scorsa stagione in calo netto. Tanti assenti e una rosa non all'altezza per battersi su più fronti, rendono difficile l'impegno della Lazio che si gioca @3.35 per la vittoria contro i tedeschi dati @2 (pareggio @3.90). Attenzione ai gol visto che il Borussia ha un ottimo potenziale offensivo e la Lazio ha incassato 8 gol nelle ultime tre partite di campionato (Over 2.5 si gioca solo @1.50, ancora più basso il Gol Si @1.45). Tra i marcatori ovviamente i bomber più attesi sono Ciro Immobile @2.25 e Haaland @1.90.