Pronostici Champions League: Inter favorita a San Siro contro il Monchengladbach. Atalanta @1.55 per l'esordio sul campo del Midtjylland

Mercoledì 21 ottobre 2020 inizia anche la Champions League delle nerazzurre d'Italia con Inter-Borussia Monchengladbach e Midtjylland-Atalanta.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote 1a giornata di Champions League 2020-21 del 20 ottobre

Inter nettamente favorita nell'esordio di Champions League a San Siro contro il Borussia Monchengladbach che ha avuto un inizio di campionato tedesco complicato con solo 5 punti in 4 partite. L'Inter però ha perso il derby e dietro sta ballando pericolosamente. I book pensano ad una sfida da Gol Si @1.65. L'1 è comunque l'opzione favorita @1.60 mentre la vittoria ospite si gioca @5.50 (pareggio @4).

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Favorita @1.55 anche l'Atalanta per l'esordio col Midtjylland quota @5.50 (pareggio @4.50), nonostante la Dea giochi in trasferta e nonostante i danesi qui hanno rifilato 4 reti allo Slavia Praga (4-1). Per questo l'opzione Over 2.5 @1.42 sembra quasi scontata per due squadre votate all'attacco ma che dietro non sono sempre irreprensibili. La squadra di Gasperini arriva dai 4 gol presi a Napoli in campionato.