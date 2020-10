Scommesse Champions League: prima giornata, 3 italiane su 4 vincenti. Real Madrid in crisi nera, Bayern impressionante. Tutte le quote antepost aggiornate sul passaggio del turno e prossima giornata

Dopo la prima giornata di Champions League con le 4 italiane che escono tutte imbattute (3 vittorie, solo l'Inter pareggia), andiamo a fare il punto della situazione con le quote antepost e anche con le sfide del prossimo turno.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

1a giornata Champions League, bene le italiane, Real Madrid in crisi

Il primo turno della fase a gironi di Champions League sorride alle Italiane. Juventus e Atalanta vincono in trasferta da favorite. Era favorita anche l'Inter che però acciuffa il pareggio con Lukaku all'ultimo, nel 2-2 interno contro il Monchengladbach, un mezzo passo falso per la squadra di Conte che ha l'alibi delle assenze, ma dietro continua a concedere troppo. Vince anche la Lazio che era l'unica sfavorita, ma all'Olimpico ha regolato 3-1 il Borussia Dortmund.

Impressionano subito i campioni in carica del Bayern Monaco che ne rifilano 4 all'Atletico Madrid. La capitale spagnola piange visto che continua la crisi nera del Real Madrid che dopo il passo falso in campionato perde anche la prima in casa (ma non al Bernabeu) contro lo Shakhtar, partendo subito sotto 0-3. I Blancos rimangono comunque favoriti nel Gruppo B, quello dell'Inter.

QUOTE ANTEPOST VITTORIA FINALE

Bayern 4,00

Manchester City 5,50

Liverpool 8,00

Juventus 12

Psg 13

Barcellona 14

Real Madrid 16

Atalanta 22

Chelsea 25

Atletico Madrid 25

Manchester United 25

Inter 25

Dortmund 30

Siviglia 40

Lipsia 50

Lazio 66

Monchengladbach 100

Ajax 125

Porto 150

Fc Shaktar Donetsk 150

Club Brugge 300

Marsiglia 300

Fc Salisburgo 400

Rennes 400

Istanbul Basaksehir 500

Fk Lokomotiv Moscow 500

Fc Krasnodar 500

Olympiacos Pireo 500

Fk Zenit San Pietrob 500

Fc Dynamo Kiev 750

Midtjylland 1.000

Ferencvarosi Tc 1.000

QUOTE VINCENTE GRUPPO

Gruppo A Champions League 2020/2021

Bayern 1,15

Atletico Madrid 6,50

Fc Salisburgo 18

Lokomotiv Moscow 50

Gruppo B Champions League 2020/2021

Real Madrid 2,40

Inter 2,90

Monchengladbach 5,50

Shakhtar Donetsk 6,50

Gruppo C Champions League 2020/2021

Manchester City 1,14

Porto 12

Olympiacos Pireo 14

Marsiglia 15

Gruppo D Champions League 2020/2021

Liverpool 1,50

Atalanta 2,80

Ajax 16

Midtjylland 100

Gruppo E Champions League 2020/2021

Chelsea 2,20

Siviglia 2,30

Rennes 8,00

Fc Krasnodar 12

Gruppo F Champions League 2020/2021

Lazio 2,00

Dortmund 2,60

Club Brugge 8,50

Fk Zenit San Pietrob 11

Gruppo G Champions League 2020/2021

Juventus 1,87

Barcellona 1,87

Fc Dynamo Kiev 50

Ferencvarosi Tc 150

Gruppo H Champions League 2020/2021

Manchester United 1,85

Psg 3,00

Lipsia 5,00

Istanbul Basaksehir 40

QUOTE PASSAGGIO DEL TURNO SI/NO

Qualificata Gruppo A Chl 2020/2021

Atletico Madrid Qualificato S/N 1,20 1,00

Bayern Qualificato S/N 1,02 1,00

Fc Salisburgo Qualificato S/N 3,75 1,00

Fk Lokomotiv Moscow Qualificato S/N 10 1,00

Qualificata Gruppo B Chl 2020/2021

Fc Shaktar Donetsk Qualificato S/N 2,20 1,00

Inter Qualificato S/N 1,63 1,00

Monchengladbach Qualificato S/N 2,15 1,00

Real Madrid Qualificato S/N 1,53 1,00

Qualificata Gruppo C Chl 2020/2021

Manchester City Qualificato S/N 1,01 1,00

Marsiglia Qualificato S/N 4,00 1,00

Olympiacos Pireo Qualificato S/N 2,60 1,00

Porto Qualificato S/N 1,80 1,00

Qualificata Gruppo D Chl 2020/2021

Ajax Qualificato S/N 3,15 1,00

Atalanta Qualificato S/N 1,20 1,00

Liverpool Qualificato S/N 1,02 1,00

Midtjylland Qualificato S/N 20 1,00

Qualificata Gruppo E Chl 2020/2021

Chelsea Qualificato S/N 1,22 1,00

Fc Krasnodar Qualificato S/N 3,75 1,00

Rennes Qualificato S/N 3,50 1,00

Siviglia Qualificato S/N 1,23 1,00

Qualificata Gruppo F Chl 2020/2021

Club Brugge Qualificato S/N 2,85 1,00

Dortmund Qualificato S/N 1,28 1,00

Fk Zenit San Pietrob Qualificato S/N 4,00 1,00

Lazio Qualificato S/N 1,25 1,00

Qualificata Gruppo G Chl 2020/2021

Barcellona Qualificato S/N 1,02 1,00

Fc Dynamo Kiev Qualificato S/N 8,00 1,00

Ferencvarosi Tc Qualificato S/N 16 1,00

Juventus Qualificato S/N 1,02 1,00

Qualificata Gruppo H Chl 2020/2021

Istanbul Basaksehir Qualificato S/N 16 1,00

Lipsia Qualificato S/N 1,95 1,00

Manchester United Qualificato S/N 1,16 1,00

Psg Qualificato S/N 1,33 1,00

QUOTE CAPOCANNONIERE

Lewandowski, Robert 5,00

Cristiano Ronaldo 7,00

Messi, Lionel 7,50

Haland, Erling 8,00

Mbappe Kylian 10

Salah Mohamed 12

Lukaku, Romelu 15

Aguero, Sergio 15

Neymar 15

Mane, Sadio 20

Gnabry Serge 20

Sterling, Raheem 25

Werner, Timo 28

Immobile, Ciro 30

Morata Alvaro 30

Fati, Ansu 33

Benzema, Karim 33

Cavani Edinson 33

Rashford, Marcus 35

Jesus, Gabriel 35

Bruno Fernandes 40

Dybala Paulo 40

Zapata Duvan 40

Sancho Jadon 40

Martinez, Lautaro 50

Griezmann Antoine 50

Suarez, Luis 50

Hazard Eden 60

Joao Felix 60

Muller, Thomas 60

De Bruyne, Kevin 66

Muriel, Luis 66

Firmino Roberto 66

Havertz, Kai 75

Icardi Mauro 75

Isco 100

Abraham, Tammy 100

Di Maria Angel 100

Altro 10

Prossimo turno, big match Juve-Barcellona, l'Inter gioca a Donetsk. Lazio ed Atalanta favorite

La 2a giornata ha in Juventus-Barcellona come big match. Andiamo a vedere tutte le quote 1X2 del prossimo turno e tra parentesi le percentuali di puntate degli scommettitori di PlanetWin365:

Lokomotiv Moscow - Bayern Munchen

Lokomotiv Moscow @10.15 (9%)

Pareggio @6.45 (15%)

Bayern Munchen @1.24 (76%)

Shakhtar Donetsk - Inter

Shakhtar Donetsk @3.80 (25%)

Pareggio @3.55 (27%)

Inter @1.94 (48%)

Atalanta - Ajax

Atalanta @1.84 (51%)

Pareggio @3.90 (24%)

Ajax @3.84 (25%)

Atletico Madrid - Salzburg

Atletico Madrid @1.56 (60%)

Pareggio @4.20 (22%)

Salzburg @5.50 (18%)

Borussia Monchengladbach - Real Madrid

Borussia Monchengladbach @3.85 (24%)

Pareggio @3.80 (25%)

Real Madrid @1.86 (51%)

Liverpool - Midtjylland

Liverpool @1.15 (82%)

Pareggio @7.95 (12%)

Midtjylland @15.50 (6%)

Marseille - Manchester City

Marseille @6.40 (15%)

Pareggio @4.55 (21%)

Manchester City @1.46 (64%)

Porto - Olympiacos

Porto @1.63 (58%)

Pareggio @3.80 (25%)

Olympiacos @5.45 (17%)

Istanbul Basaksehir - PSG

Istanbul Basaksehir @10.00 (9%)

Pareggio @5.60 (17%)

PSG @1.28 (74%)

Krasnodar - Chelsea

Krasnodar @5.25 (18%)

Pareggio @3.90 (24%)

Chelsea @1.63 (58%)

Sevilla - Rennes

Sevilla @1.64 (58%)

Pareggio @3.70 (25%)

Rennes @5.55 (17%)

Borussia Dortmund - Zenit

Borussia Dortmund @1.39 (68%)

Pareggio @5.00 (19%)

Zenit @7.10 (13%)

Club Brugge - Lazio

Club Brugge @3.00 (32%)

Pareggio @3.35 (28%)

Lazio @2.33 (40%)

Ferencvaros - Dynamo Kiev

Ferencvaros @3.62 (26%)

Pareggio @3.25 (29%)

Dynamo Kiev @2.10 (45%)

Juventus - Barcelona

Juventus @2.43 (39%)

Pareggio @3.40 (28%)

Barcelona @2.82 (33%)

Manchester Utd - RB Leipzig

Manchester Utd @2.20 (43%)

Pareggio @3.35 (28%)

RB Leipzig @3.25 (29%)