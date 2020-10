Pronostici Champions League: Inter e Atalanta, italiane nerazzurre favorite contro Shakhtar ed Ajax nella 2a giornata del 27/10/2020

Torna in campo la Champions League per la seconda giornata della fase a gironi e martedì sono in campo le nerazzurre d'Italia impegnate in Shakhtar -Inter e Atalanta-Ajax, entrambe favorite.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote 2a giornata di Champions League 2020-21 del 27 ottobre

Dopo il pareggio in extremis con il Borussia Monchengladbach l'Inter torna in campo in Champions League nella delicata trasferta a Donetsk contro lo Shakhtar che al primo turno ha sorpreso con la vittoria sul campo del Real Madrid. L'88% degli scommettitori di Sisal puntano sulla squadra di Conte che deve fare i 3 punti pieni e si gioca @1.78 mentre la vittoria dello Shakhtar si gioca @4.00.

Un altro gol di Lukaku si gioca @2.00 (il belga ha segnato 7 gol in 6 partite, tra cui una doppietta nella prima gara di Champions) e va da 3 partite di fila a segno in CL. Tra gli ucraini, Tete, già in goal con il Real Madrid, è l'attaccante da tenere d'occhio con una quota marcatore @5, assieme a Dentinho @4.

I neroarancio fanno però la conta degli assenti e agli ultimi allenamenti non c'erano: Ismaily, Evgeny Konoplyanka, Sergey Krivtsov, Junior Moraes e Fernando. Conte pensa invece a qualche cambio rispetto all’ultimo match, riproponendo Kolarov per la prima volta come esterno sinistro e Hakimi a destra. Sicuri assenti Gagliardini, Skriniar e Radu, positivi al Covid.

L'Atalanta ospita l’Ajax che in Eredivisie ha strapazzato il VVV Venlo con un clamoroso 13 a 0. La Dea invece ha perso le ultime 2 di Serie A incassando 7 reti, ma la squadra di Gasperini ha esordito bene in Champions contro il Midtjylland. Occhio ai lancieri che sono imbattuti nelle ultime 9 trasferte di Champions e da 7 partite contro squadre italiane, anche se per questa sfida gli olandesi sono sfavoriti @3.90 rispetto alla Dea @1.80. Il 68% degli scommettitori punta sulla vittoria dell'Atalanta e sono attesi molti gol per una squadra che ha segnato 21 reti nelle ultime 10 partite di Champions. Quasi scontato un altro Over 2.5 in quota sotto @1.40.

Erik Ten Hag dovrà fare a meno di Kudus e va verso la conferma del 4-3-3 con Tadic in avanti; dall’altra parte l’Atalanta non avrà a disposizione Marteen De Roon, uscito malconcio dalla sfida con la Samp, oltre ai lungodegenti Caldara, Gollini e Piccini ed il terzo portiere Carnesecchi, anch’esso positivo al Covid.

Nelle altre partite sarà interessante vedere come risponderanno le squadre di Madrid che hanno perso entrambe alla prima. In Atletico Madrid-Salzburg i Colchoners sono favoriti @1.66, ma la quota della squadra di Simeone sta salendo. In Monchengladbach-Real Madrid i Blancos si giocano @2.00, e anche la loro quota è in salita, nonostante la vittoria di domenica nel Clasico al Camp Nou.