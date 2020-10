Pronostici Champions League: big match Juventus-Barcellona, partita della paura per entrambe e quote in equilibrio. La Lazio gioca a Brugge nella 2a giornata del 28/10/2020

Mercoledì 28 ottobre 2020 si giocano le ultime 8 partite della 2a giornata Champions League e tutti gli occhi sono puntati sulla super sfida Juventus-Barcellona anche se le due big sembrano entrambe ammalate in questo periodo. Lazio leggermente favorita in trasferta in Belgio.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote 2a giornata di Champions League 2020-21 del 28 ottobre

Juventus-Barcellona è la sfida più interessante del mercoledì di Champions League. Bianconeri e blaugrana devono entrambi riscattare le ultime prove in campionato. La squadra di Pirlo è criticata dopo 2 pareggi a Crotone e contro il Verona in casa, ma in CL ha vinto la prima a Kiev. Stessa cosa del Barcellona che ha vinto facile 5-1 la prima contro il Ferencvaros, ma ne ha perse 2 di fila in Liga, tra cui l'1-3 in casa nel Clasico. Nonostante la trasferta (ma ovviamente causa covid l'Allianz Arena torna a porte chiuse completamente) il Barcellona si gioca intorno @2.65, praticamente la stessa quota offerta sulla Juve, quindi grande equilibrio. Non semplice nemmeno l'O/U 2.5 con Over al momento l'opzione leggermente favorita @1.80.

L'altra italiana è impegnata in Club Brugge-Lazio e anche qui le quote sono in equilibrio con i biancocelesti in questo caso leggermente favoriti @2.40 mentre il Club Brugge si gioca @2.90. La Lazio è in ripresa dopo il 2-1 in campionato sul Bologna, ma sopratutto il 3-1 con cui ha regolato il Borussia Dortmund alla prima di CL. Entrambe le partite sono state giocate all'Olimpico (l'ultima trasferta della squadra di Inzaghi è stata lo 0-3 sul campo della Samp). La squadra belga ha vinto 2-1 sul campo dello Zenit, occhio a sottovalutarla.

Manchester United-RB Lipsia è un altra sfida degna di nota tra le attuali prime 2 del girone visto che lo United ha vinto la prima a Parigi mettendo nei guai un PSG che oggi non dovrebbe avere problemi in trasferta in Turchia contro il Basaksehir che ha perso 0-2 la prima a Lipsia. Le quote favoriscono lo United @2.30 mentre l'impresa dei tedeschi all'Old Trafford si gioca @3.30.