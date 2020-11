Pronostici Champions League: Real Madrid e Inter si sfidano da ultime nel girone. Atalanta @3.20 nella super sfida col Liverpool

Martedì 3 novembre 2020 si torna in campo con la 3a giornata di Champions League con in gioco anche le nerazzurre d'Italia in Real Madrid-Inter e Atalanta-Liverpool.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote 3a giornata di Champions League 2020-21 del 3 novembre

Grande attesa per Atalanta-Liverpool, sfida importante per i bergamaschi che sono attualmente al 2a posto con 4 punti, a -2 dai Reds. Entrambe sono reduci da un successo per 2-1 in campionato (a Crotone ed in casa con il West Ham). Giampiero Gasperini lamenta le assenze pesanti di Gosen, Romero e De Roon. Tutto da verificare il possibile recupero di Toloi, Djimsiti e Hateboer. Jurgen Klopp dovrà fare a meno del difensore Virgil Van Dijk. Il successo della Dea è proposto in quota @3,15, Liverpool @2,07 (X @3,90).

Probabili Formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Mojica; Gomez, Ilicic; D. Zapata.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Henderson, Alcantara, Milner; Salah, Firmino, Manè.

Statistiche: Questo è il primo incontro tra Liverpool e Atalanta. Il Liverpool ha perso tutte e tre le partite di UEFA Champions League in Italia. Jürgen Klopp ha perso tutte e cinque le trasferte di UEFA Champions League in Italia. Duvan Zapata ha partecipato a sei gol in cinque titolarità di UEFA Champions League con l'Atalanta (quattro gol e due assist). Da quando ha lasciato il Basilea nel gennaio 2014, l'Atalanta è la squadra contro cui Salah ha passato più minuti senza fare gol (263). Diogo Jota ha segnato nella sua prima partita da titolare in UEFA Champions League con il Liverpool nell'ultima partita (4-0 contro l'FC Midtjylland).

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Real Madrid-Inter partita della paura visto che arrivano a questo appuntamento ultima e penultima. La panchina di Zinedine Zidane inizia a traballare e il tecnico francese ha problemi in difesa (12 gol presi in otto partite complessive). Nacho, Dani Carvajal ed Odriozola non hanno recuperato dai rispettivi acciacchi, mentre Eder Militao è risultato positivo al Covid-19. Antonio Conte non avrà a disposizione Romelu Lukaku. Lautaro Martinez sarà dunque chiamato a riscattarsi dopo le ultime opache prestazioni, probabilmente spalleggiato da Alexis Sanchez che si sta allenando con il gruppo. Nonostante un solo punto all’attivo in due gare, il Real è largamente favorito dalle quote @1,87 di quota, l’X @3,85 e il 2 @3,70.

Probabili Formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. All.: Zidane.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lautaro Martínez, Perisic. All.: Conte.

Statistiche: Il Real Madrid ha vinto sei delle sette partite casalinghe contro l'Inter in Competizioni europee. Il Real Madrid ha vinto otto delle ultime nove partite di UEFA Champions League contro avversarie italiane. L'Inter ha pareggiato le prime due partite di UEFA Champions League. L'ultima volta che è successo, nel 2009/10, ha vinto la competizione. Karim Benzema ha segnato per la sedicesima stagione diversa in UEFA Champions League. Un record che condivide con Ryan Giggs e Lionel Messi. Arturo Vidal ha segnato contro il Real Madrid in UEFA Champions League con due squadre diverse: la Juventus e il Bayern Monaco. Nessun giocatore non ha mai segnato contro il Real Madrid con tre squadre diverse.